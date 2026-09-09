"Земята, природата и бъдещето не са инвестиционен терен": Организират национален протест срещу фотоволтаичните паркове

Национален протест срещу фотоволтаичните паркове ще се проведе тази събота, 12 септември.

"Месеци наред говорим. Пишем. Питаме. Настояваме. Предупреждаваме. Но когато институциите не чуват гласа на хората, идва моментът този глас да стане достатъчно силен, за да няма как да бъде пренебрегнат! На 12 септември България излиза! В различни градове, населени места и в различни лъчи, но с една обща кауза – да защитим земята, природата и бъдещето на България", пишат от организаторите "Гласът на безгласните – Началото" - гражданско движение и формация, учредено от адвокат Ваня Симеонова, която е и учредител на фондация "Правата на животните".

"Елате, за да спрем строежите на соларни паркове и ветрогенератори върху плодородната земеделска земя на България! Тези съоражения унищожават нивите, лозята и горите ни, променят климата, убиват цели животински и растителни видове, тровят живота и здравето ни и тези на нашите деца! Липсата на участие е съучастие в престъпление срещу род и родина, срещу живота на бъдещото поколение на България", призовават още организаторите и от гражданското обединение "Задруга за запазване на България".

Още: "Ще се превърнем в топлинна яма": Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк в Хасковско

Протестът е насрочен за 12 септември от 13:00 в 4 лъча на страната. За Източна България сборният пункт е площад "Демокрация" в Добрич. За Южна България - Виа парк-Север в Пловдив, за Северна - Русе, а за Западна България - читалището на с. Прибой, община Радомир.

Предвидено е "общобългарско автошествие и протест срещу безконтролното изграждане на мегапроекти за "зелена" енергия".

"Не сме против зелената енергия. Против сме унищожаването на България под етикета "зелено". Земята, природата и бъдещето на децата ни не са инвестиционен терен", категорични са протестиращите.

"Панели до къщите на хората": Радомирски села на бунт срещу "таен" проект за 1400 дка фотоволтаичен парк