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ИПБ обвини МРРБ в подвеждане на обществото заради тол таксите за леки коли

09 септември 2026, 13:32 часа 535 прочитания 0 коментара
Снимка: АПИ/МРРБ
ИПБ обвини МРРБ в подвеждане на обществото заради тол таксите за леки коли

От регионалното министерство подвеждат премиера и обществото, като прехвърлят отговорността за бъдещи национални решения върху европейското законодателство. Това алармират от Института за пътна безопасност (ИПБ) в официално становище. Според експертите твърдението, че от 2030 г. ЕС задължава страната ни да въведе километров тол за всички леки автомобили по магистралите и първокласните пътища, е категорична неистина.

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От ИПБ посочват, че Директива (ЕС) 2022/362 прави ясно разграничение между леките и тежкотоварните превозни средства:

За леките автомобили (категории M1 и N1): Няма изискване за преминаване към километров тол. Системата с електронни винетки остава напълно законна и разрешена и след 2030 г., а екологичната диференциация е въпрос на избор за всяка държава членка.

За камионите над 3.5 тона: Изисква се постепенно премахване на винетките по основната трансевропейска мрежа (TEN-T) до 2030 г. и преминаване към таксуване на изминат километър.

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От института подчертават, че ако България реши да замени винетките с тол такси за личните автомобили, това ще бъде изцяло решение на българското правителство, а не брюкселско задължение. Премиерът е призован да изиска стриктна правна проверка и да не допуска институциите да използват европейските директиви като „плашило“ за оправдаване на по-скъпи пътувания за гражданите.

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МРРБ тол такса тол такси ИПБ
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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