Свалиха от ефир емблематичен водещ в БНТ

Едно от емблематичните лица на Българската национална телевизия (БНТ) обяви, че вече няма да е част от предаванията, които води през последните години. Става дума за преводача и журналист Георги Ангелов, който от дълги години води исторически предавания, отличаващи се с обективност и фактологическа задълбоченост. По думите на Ангелов лично програмният директор на БНТ му е съобщил, че вече няма да води предаването "История.БГ". Припомняме, че през август месец Светлозара Лазарова беше назначена за директор на дирекция "Програмно съдържание".

Все още не е ясно с какви аргументи Ангелов е свален от ефир.

Ефективен начин да те накарат да млъкнеш

Ето какво пише Георги Ангелов в своя Facebook профил: "Прогресивно ми е. Вчера бях извикан от програмния директор на БНТ и бях уведомен, че съм свален от ефир. Няма да водя повече "История.БГ", както не мога да бъда и редактор на предаването. Ще споделя тук какви са аргументите, когато ги получа в писмен вид, иначе ще е просто спекулация. Същевременно най-сетне официално ми бе казано, че е свалено и другото предаване, което водих по БНТ2, "До Европа и напред".

Признавам, това е наистина ефективен начин да бъда накаран да млъкна. Впрочем, въпреки всичките си усилия, дори Кошлуков не успя да го стори през изминалите години.

За мен бе върховна отговорност да работя с всички вас в името на истината."