Дъжд, но и 36° в някои градове. Времето утре - 1 юли 2026 г.

На 1 юли 2026 г. с идването на новия месец ще се радваме и на захлаждане на времето. Преди обяд превалявания от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 30°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Най-горещите градове

Най-горещо се очаква да бъде в Хасково и Ямбол - 36°. 35° градуса се очакват в градовете Видин, Стара Загора и Пазаржджик, 34° в Кърджали. Над планините по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Ще духа умерен, по високите била и върхове силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

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Слънчево по Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде от 1-2 бала по северното крайбрежие до 2-3 бала по южното.

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