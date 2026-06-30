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НАСА откри какво забавя слънчевия вятър на огромно разстояние от Слънцето

30 юни 2026, 17:23 часа 366 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
НАСА откри какво забавя слънчевия вятър на огромно разстояние от Слънцето

Космическият апарат „Нови хоризонти“ откри какво забавя слънчевия вятър на огромно разстояние от Слънцето.

Какво забавя слънчевия вятър?

Учените отдавна знаят, че слънчевият вятър - потокът от заредени частици, които излизат от Слънцето - се забавя в краищата на Слънчевата система. Сега астрономите са открили, че малки частици от междузвездната среда забавят слънчевия вятър, докато той се приближава до края на Слънчевата система и границата с междузвездното пространство. Изследването е публикувано в The Astrophysical Journal, пише Phys.

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Слънчевата система е заобиколена от невидима обвивка, наречена хелиосфера, която се образува от слънчевия вятър. Тя е по същество зоната на влияние на Слънцето. Тази обвивка предпазва планетите, включително Земята, от вредното галактическо лъчение. Тя може да има отрицателен ефект и върху астронавтите. В края на хелиосферата, където започва междузвездното пространство, слънчевият вятър се забавя почти до нула.

Предишни данни от космическия апарат New Horizons на НАСА показаха, че слънчевият вятър е с 5 до 10 процента по-бавен на разстояния от 30 до 43 астрономически единици от Слънцето, отколкото близо до Земята. Сега учените, използващи нови данни от сондата, установиха, че слънчевият вятър е с 13 до 15 процента по-бавен на разстояния от 58 астрономически единици от Слънцето. Предишни данни от Voyager 2 показаха, че скоростта на слънчевия вятър намалява с 46 процента на разстояние от 84 астрономически единици от Слънцето, близо до границата с междузвездната среда. Това доказва, че влиянието на Слънцето намалява на по-големи разстояния. Една астрономическа единица е разстоянието от Земята до Слънцето или около 93 милиона мили (150 милиона километра).

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Но какво забавя слънчевия вятър на толкова огромни разстояния от нас? Нови данни от сондата New Horizons, която е на 66 астрономически единици от Слънцето, показват, че виновникът са частици от междузвезден неутрален газ.

Учените казват, че когато слънчевият вятър се отдалечава от Слънцето със свръхзвукова скорост, около 1,5 милиона км/ч, той се сблъсква с атоми от междузвезден газ, които са навлезли в Слънчевата система. Тези атоми добавят маса към слънчевия вятър, забавяйки го.

Новите данни предоставят по-добро разбиране на границите на Слънчевата система и биха могли да помогнат за планирането на бъдещи междузвездни пътешествия. Сондата на НАСА остава единственият космически кораб на границата на Слънчевата система, който скоро ще се приближи до нейната граница и може би ще разреши други мистерии, с които астрономите се борят.

Междувременно стана ясно, че екип от изследователи е проследил необичайно активен регион на Слънцето от неговото зараждане до пълния му разпад, като е записвал активността му в продължение на 94 дни непрекъснато. Този регион, наречен NOAA 13664, е генерирал най-силните геомагнитни бури, които Земята е виждала през последните две десетилетия. Те са нарушили работата на спътници, селскостопански системи и дори железопътна сигнализация, според The ​​Daily Galaxy.

Това дългосрочно наблюдение стана възможно чрез комбиниране на данни от два космически кораба: Solar Orbiter на Европейската космическа агенция (ESA), който наблюдаваше обратната страна на Слънцето, и Solar Dynamics Observatory (SDO) на НАСА, която непрекъснато наблюдаваше страната, обърната към Земята.

Какво всъщност би се случило, ако Слънцето започне да потъмнява?

 

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Слънце
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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