Най-странният вулкан в света е скрит в Антарктида - той противоречи на всички правила

Вулкан, разположен в най-отдалечените, замръзнали кътчета на Земята, който функционира по малко по-различен сценарий от другите.

Най-странният вулкан в света

На остров Рос в море Рос, дълбок залив в Антарктида, се намира вулканът Еребус, изригващ на около 1350 километра от географския Южен полюс. Всъщност Еребус е най-южният активен вулкан в света, който постоянно изригва езеро от горяща лава, съобщава Science Alert.

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През 1991 г. учените анализирали газ, постоянно изригващ от вулкана, и открили в него микроскопични частици кристално елементарно злато. Данните показват, че Еребус изхвърля около 80 грама микроскопичен златен прах всеки ден, разпръсквайки го на разстояние до 1000 километра, а вероятно и по-далеч.

Учените казват, че Еребус е единственият вулкан в света, който изхвърля кристални частици елементарно злато. Но истинската мистерия е как златото изобщо излиза от магмата. Според учените златото във вулканичните емисии всъщност не е необичайно: следи от злато са били откривани преди това чрез химични методи в проби от Килауеа в Хавай, Етна в Италия, Августин в Аляска и Ел Чичон в Мексико.

Други изследвания показват, че златото вероятно може да се пренася от горещи вулканични течности, а вероятно и от газове. Според учените това е напълно логично: вулканът е по същество отвор в земната кора, през който разтопен материал от дълбоките недра на Земята се издига нагоре.

Много елементи, като мед, сребро, живак, арсен, селен и сяра, както и злато, се смесват в своеобразен топилен съд, където могат да се комбинират с други елементи, за да образуват съединения. Златото не се изпарява оттам, защото точката на кипене на чистото злато е много по-висока от температурата на вулканичните газове. Смята се, че златото всъщност се пренася заедно с летливи съединения, съдържащи хлор или сяра, които могат да съществуват в горещите вулканични газове.

В проучване, ръководено от геохимика Кимбърли Мийкър от Института по минно дело и технологии в Ню Мексико в САЩ, учените открили, че златото от Еребус се държи по начин, който не е наблюдаван преди.

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Проучването е изследвало снежни проби от райони около вулканичен кратер, газов облак, издигащ се от лавово езеро, и антарктическата тропосфера на разстояние до 1000 километра от вулкана. И трите комплекта проби са съдържали микроскопични частици чисто злато. Интересното е, че някои от тези частици са били с диаметър около 60 микрометра.

Учените смятат, че Еребус вероятно изригва около 80 грама злато на ден, което всъщност е малко по-малко от други вулкани на планетата. Въз основа на наличните по това време измервания, Килауеа е изригвал между 500 и 800 грама злато на ден, докато оценките за Етна са били до 2,4 килограма.

Въпреки това, има нещо уникално във вулкана Еребус, което позволява на златото да се отдели от съединенията, които го задържат във вулканичните емисии. През последните 30 години обаче учените не са успели да намерят отговор на този въпрос.

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