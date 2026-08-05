Кабинетът "Радев":

"Залата не е единственият критерий": Обмисля ли БНТ да даде домакинството на "Евровизия" на Бургас? (ВИДЕО)

05 август 2026, 9:02 часа 734 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Залата не е единственият критерий": Обмисля ли БНТ да даде домакинството на "Евровизия" на Бургас? (ВИДЕО)

Залата не е единственият критерий. Това обяви телевизионната водеща и ръководител на българската делегация Боряна Граматикова по отношение на избора на град-домакин за "Евровизия 2027".

"Трябва да бъдат покрити много други точки. Чета статии, в които се казва, че най-важното нещо е локацията или бюджетът. Но истината е, че за да домакинстваш добра "Евровизия", трябва да имаш добро партньорство с Европейския съюз за радио и телевизия и града-домакин. Всичко трябва да е наред. Не може да куца сигурността или нещо друго например, всичко е важно. Затова имаме стотици страници инструкции от EBU", комантира тя.

Граматикова заяви, че БНТ ще обяви града-домакин много скоро. По думите й двата града- кандидати, София и Бургас, са много добри и силни като кандидатури и тя може да си представи "Евровизия" и на двете места.

Още: Обрат в последната минута за домакинството на "Евровизия": Бургас ли ще бъде избран?

Според Граматикова БНТ не иска да прибързва с решението и затова си дава още малко време за анализ.

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Преди дни беше обявено, че националната телевизия ще съобщи решението си кой град измежду София и Бургас е избрала да домакинства песенния конкурс през май догодина, но в последния момент изборът беше отложен.

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БНТ Бургас София Евровизия Евровизия 2027
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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