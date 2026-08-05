5 август: Народният съд срещу Никола Петков - смърт чрез обесване

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5 август 1947 година: Започва съдебният процес срещу Никола Петков

На този ден през 1947 г. започва съдебен процес срещу лидера на обединената опозиция Никола Петков. Комунистите обявяват идеите му за запазване на парламентарната демокрация за контрареволюционна дейност. Заради това депутатския му имунитет е снет на 5 юни, след което той е арестуван в сградата на Народното събрание.

В периода от 6 юни до 15 юли 1947 година Никола Петков е разпитван в Държавна сигурност заради подбудителството на Марко Иванов и Борис Гергов за предполагаемото възстановяване на Военния съюз и подготовката на държавен преврат. Засиленият международен интерес към случая е причината Петков да не е подложен на изтезания. Лично диктаторът Георги Димитров следи режима му в ареста.

По време на разпитите Петков отхвърля всички обвинения. Той заявява, че продължава да подкрепя учредителната декларация на Отечествения фронт и програмата на правителството от 17 септември 1944 година, но отхвърля насилията, извърщвани от режима.

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На 16 август 1947 г. Петков, който е обвинен и в шпионаж, е осъден на смърт чрез обесване. Съдът му присъжда и глоба от половин милион лева, позовавайки се на Наредба-закона за защита на народната власт. От една страна властите изчакват влизането в сила на мирния договор с Обединените нации на 15 септември и това бави влизането на присъдата в сила. От друга страна те се опитват да убедят Петков да помоли за помилване като преди това се признае за виновен. Петков отказва да го направи и да напише саморъчно молба. Но службите изготвят молба от негово име. По-късно написаната от тях молба е изложена в Музея на революционната бдителност.

Васил Коларов пише писмо до Георги Димитров на 13 септември, който по това време е в Москва. В него Коларов изнася притесненията си от отрицателния обществен отзвук при изпълнение на смъртната присъда на Петков. Коларов предлага присъдата да бъде заменена с доживотен затвор. Но Георги Димитров не е съгласен с него и на 17 септември той нарежда присъдата да бъде изпълнена. Позовавайки се на мнението на съветските власти, Димитров заявява, че неизпълнението на присъдата ще се приеме като проява на слабост.

Въпреки протестите на западната общественост, присъдата е изпълнена на 23 септември 1947 г. Гробът на Петков остава неизвестен и до днес.

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