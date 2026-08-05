Първо с лифт, а после на кон: Патриархът се качва на езерата, за да благослови водите на България

Главата на Българската православна църква патриарх Даниил ще се качи на Седемте рилски езера, където ще отслужи водосвет на езерото "Бъбрека", съобщава на сайта си Софийска митрополия.

На водосвета, който е с начало 9:00 часа се очакват десетки миряни и туристи, качили се на Седемте езера, които да посрещнат Даниил.

Този каноничен водосвет не е прецедент за патриарх Даниил - той ще го отслужи за втора поредна година.

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Патриархът, архиереи и свещеници ще се качат до хижа "Рилски езера" със седалковия лифт, 2,1 км, след което - до самото езеро "Бъбрека", около 8 км - с кон, който е единственият позволен начин за придвижванее по циркуса, където МПС-та са забранени.

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На брега на езерото "Бъбрека" патриархът ще благослови водите на България. Събитието е посветено и на молитвеното поклонение и почитта към св. Йоан Рилски Чудотворец.

По план патриархът първо оглави литургия в параклиса "Св. Георги" в курорта Паничище. След слизането от планината се очаква да посети Руенския манастир "Св. Иван Рилски".

По-късно същия ден патриарх Даниил ще бъде в Дупница, където от 18:00 ч. в храма "Св. Георги" ще бъде посрещната чудотворната икона на Света Богородица - Хавайска. В храма ще бъде отслужена архиерейска празнична вечерня за Преображение Господне.

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