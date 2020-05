Васил Божков: Българските власти потулиха случая с незаконното заграбване на артефакти

Ето какво написа той в профила си в социалната мрежа Facebook:„От януари започна незаконното заграбване на стотици артефакти от #КолекцияВасилБожков от Прокуратурата и Министерство на културата. Това продължава и до днес. Фондация „Тракия“ | Thrace Foundation изпраща сигнали до редица международни институции, включително централата на ЮНЕСКО. ЮНЕСКО реагират веднага и предават случая на Постоянната делегация при ЮНЕСКО за България | National Commission of the Republic of Bulgaria for Unesco, управлявана от лица, свързани с властта. Реакция няма. Случаят е потулен от българските власти.#БъдетеЗдрави“.