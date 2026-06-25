Влиза ли НДК на пазара с билетните услуги? Частни платформи за продажба на билети искат спешна среща с Евтим Милошев

Представители на различни частни платформи за продажба на билети за събития в България излязоха с позиция, в която настояват за спешна среща с министъра на културата Евтим Милошев, директора на Националния дворец на културата госпожа Андрияна Татарова и неговото ръководство, представители на организаторите на събития и билетния сектор. Причината е представената на 24 юни 2026 г. нова система за продажба на билети и контрол на достъпа в НДК, която е породила сериозни опасения за бъдещото развитие на конкурентната среда на пазара за продажба на билети. В позицията се пита и каква е ролята на НДК в това, при положение че е държавна културна институция, и какви биха били възможните последствия за организаторите на събития у нас и за крайните потребители.

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Позицията е публикувана от името на Ивентим БГ, Билет БГ, Тикет БГ, Асоциацията на креативните театрални агенции (АКТА), Ай Ти Стаф, URBO и Ticket Station.

Какви са опасенията?

На 24 юни новата система за продажба на билети и контрол на достъпа в Националния дворец на културата беше представена на представители на частните платформи за продажба на билети, но у много от тях са се зародили опасения, че има реални предпоставки за ограничаване на конкуренцията и концентрация на значителен пазарен ресурс в рамките само на една система. "Липсва достатъчна яснота за начина, по който ще бъде гарантиран равнопоставен достъп на всички утвърдени билетни оператори до събитията, провеждани в НДК, както и какви ще бъдат условията за участие и интеграция на различните платформи", пише в позицията, публикувана в социалните мрежи.

На 24 юни е станало ясно, че срокът за интеграция към новата турникетна система на НДК - 15 юли 2026 г., е невъзможен за реализирането на подобен процес. "Интеграцията между независими системи изисква разработка, тестове, проверки за сигурност, техническа документация и гарантиране на непрекъсваемостта на услугата към организаторите и крайните потребители".

Представителите на платформите за продажба на билети у нас питат - каква ще бъде ролята на НДК на пазара за продажба на билети занапред? Поради важността и мащабността на Националния дворец на културата, където се провеждат значителен брой културни събития всяка година, всяко решение на неговото ръководство пряко се отразява върху целия сектор.

Снимка: БГНЕС

В позицията се казва, че до този момент не е ясно дали тази нова система ще бъде просто контрол на достъпа до сигурността или "представлява част от по-дългосрочна стратегия за участие на НДК в пазара на билетни услуги". "Тази неяснота поражда основателни въпроси дали институцията няма да се окаже едновременно наемодател на залите, организатор на събития, оператор на система за достъп и участник на пазара за продажба на билети".

От сектора дават и пример: Сега, когато организатор на концерт наеме зала в НДК, той избира билетен оператор според неговите условия, маркетингов капацитет, клиентска база, технологични решения и качество на обслужване. Ако обаче използването на залата бъде обвързано със задължително използване на определена система или платформа за продажба на билети, или с допълнителни такси и комисиони към нея, организаторът на практика губи свободата си да избере най-подходящия за него партньор.

Ясно е, че в такава ситуация частните билетни оператори могат да бъдат поставени в положение да се интегрират при неясни условия или да заплащат допълнителни разходи, за да получат достъп до събития, провеждани в една от най-важните публични културни инфраструктури в България. "Това би довело до неравнопоставеност между участниците на пазара, би увеличило разходите за организаторите и в крайна сметка би могло да се отрази както върху цената на билетите за публиката, така и върху разнообразието и качеството на културните събития", казват представителите на платформи за продажба на билети.

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Неясни остават и стратегическите цели на Националния дворец на културата по отношение на дейността по продажба на билети, се посочва още в позицията и се припомня, че като държавна институция, функцията на Двореца е да предоставя сцени и пространства за реализация на събития, организирани от независими продуценти, организатори и културни оператори. "Убедени сме, че преди въвеждането на подобна система е необходимо да бъдат представени ясни правни, икономически и технически аргументи за нейната реализация, както и оценка на въздействието ѝ върху конкуренцията, организаторите, билетните оператори и потребителите", пише още в текста.

В позицията се уточнява, че организациите зад нея подкрепят всяка иницитаива, подобряваща сигурността и качеството на обслужване, но смятат, че подобни промени трябва да се случват прозрачно и след диалог с всички засегнати страни и при гарантирани условия за равнопоставеност и свободна конкуренция.

Actualno.com изпрати въпроси към изпълнителния директор на Националния дворец на културата - г-жа Андрияна Татарова, с които да бъдат дадени някои важни уточнения, както и да бъде получена по-съществена информация за самата система за продажба на билети и контрол на достъпа до НДК.