Войната в Украйна:

Внимание шофьори: Ремонт затваря три участъка от АМ "Тракия" към Бургас

22 септември 2025, 11:21 часа 415 прочитания 0 коментара
Внимание шофьори: Ремонт затваря три участъка от АМ "Тракия" към Бургас

На 23 септември (вторник) започва превантивен ремонт в платното за Бургас на 9 км от магистрала "Тракия". Участъкът между 24-и и 33-и км е на територията на Софийска област. За изпълнението на планираните дейности ще е ограничено движението в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София. За повишаване на безопасността и за улеснение на трафика всеки петък и събота ще се организира реверсивно движение, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

ОЩЕ: Полицията изкарва всички екипи на пътя за дългия уикенд, трафикът по АМ „Тракия“ е интензивен

От 12 часа в петък до 15 часа в събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а от 15 часа в събота до 12 часа в петък ще има една лента за Бургас и две ленти към столицата.

Технологичният проект за ремонт на отсечката предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и др. На обекта ще се работи ежедневно, за да завършат строително-монтажните работи възможно най-скоро. Прогнозният срок е 10 ноември.

Още ремонти

Във вторник ще стартират строителни дейностите и в 11-километрова отсечка в област Сливен, в участъка между 262-и и 273-и км. За изпълнението му ще е ограничено движението в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще има по една лента в посока Бургас и една към столицата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На 24 септември (сряда) ще започне ремонт в платното за Бургас на 8 км от магистрала "Тракия", в участъка между 90-и и 98-и км, в област Пазарджик. Ще е ограничено движението в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще бъдат обособени по една лента за Бургас и една лента към столицата.

ОЩЕ: Внимание, шофьори: Магистрала "Тракия" с голям участък, затруднен за придвижване цяла седмица

При интензивен трафик и за повишаване на безопасността през уикендите ще се въвежда реверсивно движение. В петък и събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а в неделя две ленти за пътуващите към столицата и една за посока Бургас.

Технологичните проекти за ремонт на отсечките предвиждат цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и др. На обектите ще се работи ежедневно. Първо ще се ремонтира платното за Бургас, а след това платното за София. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи в областите Пазарджик и Сливен е 30 ноември.

Ремонтните дейности и на трите отсечки в областите Софийска, Пазарджик и Сливен са възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на магистрала "Тракия" на "Автомагистрали" ЕАД.

ОЩЕ: Спират камионите по магистралите за празничните дни

Припомняме, че в периода май-юни т. г. бяха ремонтирани участъци от магистрала "Тракия" на територията на областите Софийска, Пазарджик, Пловдив и Сливен. При изпълнение на дейностите в отсечката в Софийска област беше въведена същата организация на движение. През пролетта бяха обновени 12 километра в платното за Бургас между 11-и и 23-и км и сега работата продължава в същото платно. На територията на област Пазарджик бяха ремонтирани двете платна за движение между 98-и и 106-и км, както и двете платна в участъка между 106-и и 119-и км в област Пловдив. В област Сливен е обновено платното за Бургас в отсечката между 241-и и 251-ти км.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Магистрала Тракия Ремонт АПИ движение
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес