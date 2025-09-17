Войната в Украйна:

Спират камионите по магистралите за празничните дни

17 септември 2025, 10:45 часа 354 прочитания 0 коментара
Спират камионите по магистралите за празничните дни

В почивните дни около Деня на Независимостта (22 септември), в пиковите часове, временно ще се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите "Струма", "Тракия“ - по цялата им дължина и в двете посоки, и на АМ "Хемус" двупосочно в участъка от София до кръговото кръстовище с път I-4 Брестница – Ловеч, който е на територията на Софийска и Ловешка област. В последния празничен ден по трети направления ще е спрян тежкотоварният трафик само в посока София, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

ОЩЕ: Милиони, но не в чували: Стана ясно колко е оскъпяването на АМ "Хемус"

За да няма катастрофи

Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили, да се увеличи пропускателната способност, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни произшествия, когато много хора тръгват на път. Въвеждането на временната организация на движението е необходимо поради засиления трафик, когато и предпоставките за инциденти са по-големи поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили.

В последния работен ден – 19 септември, движението на тежкотоварните камиони в двете посоки ще бъде спряно между 17 и 20 часа.

В първия почивен ден – 20 септември, ограничението на МПС над 12 т в двете посоки ще е от 8 ч. до 13 ч.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В последния почивен ден – 22 септември, забраната за движение на МПС над 12 т ще е между 14 ч. и 20 ч. само за пътуващите към София.

На 21 септември ограничения няма да се въвеждат.

ОЩЕ: АПИ се похвали с 5 км ремонт между Владая и "Даскалово" (СНИМКА)

Времената организация не се отнася за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници. На АМ "Хемус" и "Струма" забраната не обхваща МПС над 12 т, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. На АМ "Тракия" в участъка от ПВ "Ихтиман" /при км 34/ до ПВ "Вакарел" /при км 23/ в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR).

По преценка на шофьорите по време на промяната в организацията на движение за почивните дни като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение. Въвеждането на мярката е съгласувано с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Магистрала Тракия АПИ Магистрала Струма Магистрала Хемус камиони празнични дни информация 2025
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес