Временно облекчение на трафика: Отвориха обходния път при свлачището към Пампорово

Пуснаха движението по временния обходен път над свлачището по направлението Смолян – Пампорово. "То се осъществява до 9:00 часа сутринта и след 17:00 часа, за да улесни придвижването на работещите в курорта", съобщи областният управител на Смолян Георги Пепеланов. Ограничението е въведено заради продължаващите дейности по трасето през дневните часове и се очаква да отпадне до около седмица.

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Временният обход е с дължина около 1,5 километра, като близо 450 метра е укрепен и чакълиран. По трасето са изградени и уширения за разминаване на автомобили. Движението е ограничено за превозни средства над 3,5 тона.

Изграждането на обходния маршрут започна след свлачището от 1 май, при което около 70 метра от пътя Смолян – Пампорово пропаднаха в района на местността Райковски ливади.

За осигуряване на временната връзка институциите предприеха координирани действия. ВиК – Смолян извърши подмяна на участък от магистралния водопровод по трасето на обхода, ЕВН изгради нови електрически стълбове и аварийно кабелно трасе за възстановяване на електрозахранването в района, а Община Смолян и Областното пътно управление участваха в подготовката и укрепването на пътя.

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Основният път между Смолян и Пампорово остава затворен. Според предварителните оценки възстановяването му ще отнеме най-малко седем месеца. Сред обсъжданите варианти е изграждането на мостово съоръжение над свлачищния участък.