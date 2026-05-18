Иран и Тръмп воюват в социалните мрежи (ВИДЕО)

"Правило номер 3 – независимо какво става, независимо какво казват за теб, независимо колко са те били, казваш, че си победил и никога не си признаваш, че си загубил. Никога не признаваш загуба, Доналд" - думите са реплика от популярния филм "Стажантът", който пресъздава живота на американския президент Доналд Тръмп през 70-те и 80-те години на XX век и бизнеса, който развива с недвижими имоти. Точно тези думи иранската държавна пропаганда в лицето на говорителя на иранския външен министър Есмаил Багаей реши да използва, за да продължи войната на думи и мемета между САЩ и Иран, която не затихва и за миг.
Iran’s Foreign Ministry spokesperson posts a clip from the 2024 movie The Apprentice explaining Trump’s mentality.pic.twitter.com/8UOIPqpPJE— Clash Report (@clashreport) May 17, 2026
Иранският отговор е заради серия от публикации на Тръмп в социалната му мрежа Truth Social, които са натиск към Иран да приеме американските условия за край на войната между двете държави, в която Израел също е с ключово участие. Първо Тръмп заплаши Иран, че часовникът тиктака и трябвало Техеран бързо да се размърда иначе нищо нямало да остане от Иран. Последваха и публикации с видео и картинка какво се случва и ще се случи на Иран - Още: Условията на САЩ да има мирни преговори: Иранската агенция "Фарс" с информация
❗️ “For Iran, the clock is ticking, and they’d better get moving, FAST, or there won't be anything left of them,” — Trump pic.twitter.com/ONSiKWbEmM— NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2026
The President of the United States posts a very normal video on his Truth Social account.pic.twitter.com/DTX7j7QNO8— Clash Report (@clashreport) May 17, 2026
Trump on Iran: pic.twitter.com/YLy82tFyGv— Clash Report (@clashreport) May 17, 2026