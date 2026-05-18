"Ние можем. Победата не трябва да е нещо невероятно и фантастично“: DARA след победата в Евровизия

Щастлива съм. Щастлива съм, че целият свят е обърнал поглед към България. Това е шанс да вдигнем културното ниво на страната. Това беше мисията ми от самото начало. Радвам се, че успях да поставя България в центъра на събитията. Благодарна съм. Това каза победителката в Евровизия DARA в ефира на БНТ. И добави, че не се е съмнявала, че нещата се случат, но добави, че те не стават ей така. „Моят път беше различен. Приятели са ми казвали, че е като за филм“, каза тя.

Тя критикува хората, които си мислят, че не можем да постигнем нищо. „Мен това много ме дразни. Тази победа показва, че ние можем да печелим. Това не трябва да е нещо невероятно и фантастично“, каза тя. И добави, че се надява следващите години, през които ще се явяваме на конкурси, да се държим като победители.

Попитана как е решила да не се откаже след лошите коментари, тя отговори, че всеки има различен вкус и да си артист трябва да живееш в собствен свят. „Знам, че съм дисциплинирана. Мога да продължавам да правя едно и също нещо дълго време. Много ми харесва да си създавам навици. Не съм си мислила за плюсовете и минусите, а да се концентрирам и да си свърша работата“, заяви тя.

Победителката в Евровизия обясни, че за нея най-голямата победа е, че на сцената се е чувствала свободна. „Нямах грам притеснение, без едно със сцената. Това е най-големия успех. Събудих се с много уверена и спокойна“, обясни тя.

DARA обясни и че „няма магия зад успехите на когото и да било“. „Хората се държаха все едно тези неща са ми дадени с висше. Аз съм момиче от Варна и съм работила страшно много. Не ми е дадено нищо“, категорична бе тя.

Попитана кога е разбрала, че победата е нейна, DARA отговори, че е била много спокойна и не си е мислила нито за победа, нито за загуба. „Опитвах се да бъда смирена за това, което получих – за тази възможност да съм там. Не осъзнавах че печелим, докато не го казаха“, сподели тя.

Тя добави, че вече гледа напред към следващите си проекти. "Това е кулминацията на първите ми 10 години на сцена. Връщам се в студиото – чака ме английски албум и много нова музика. Това е само началото", разкри певицата.

DARA сподели и за своята най-голяма мечта. "Моя голяма мечта е в България да създадем дом на артистите – пространство, в което музиканти, актьори и творци да могат да работят заедно и да създават изкуство", каза тя.