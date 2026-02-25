Времето утре - 26 февуари 2026 г.

Спорт:

На 26 февруари 2026 г. облачността ще се разкъсва и намалява, и над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който през деня ще се ориентира от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, максималните – между 5° и 10°, в Югозападна България до 12°. В София минимална – около 0°, максимална – около 7°, прогнозата за времето на НИМХ.

По морето и планините

Над Черноморието преди обяд облачността ще е значителна и по южното крайбрежие ще има валежи от дъжд. След обяд облачността ще се разкъса и намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 6°-10°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.  Над планините облачността ще е значителна и преди обяд ще превалява сняг. След обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

  

В петък

В петък ще бъде предимно слънчево със слаб източен вятър. Сутринта на отделни места в низините и котловините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между минус 6° и минус 1°, а максималните - между 7° и 12°. В събота над Източна България ще има по-значителни временни увеличения на облачността, почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

