Започва акция "Зима": Какво трябва да знаят шофьорите

Последен ден за подготовка на водачите за предстоящия сезон, преди акция „Зима“ да започне. Тя стартира на 1 ноември в цялата страна и е свързана с безопасността както на водачите, така и на пешеходците през студените месеци, предаде Нова телевизия. Продължителността на акцията е до края на месеца и условно е разделена в три кампании. Първата е по отношение на безопасността на превозните средства. Втората е за толерантност на пътя. Третата е за технически изправни пътни превозни средства.

Така, след 15 ноември всички превозни средства трябва да бъдат със зимни гуми или с такива с 4 мм дебелина на протектора.

Какво трябва да направят шофьорите?

От 3 до 7 ноември Съюзът на българските автомобилисти провежда традиционната Акция "Зима". През следващата седмица всеки, който има нужда, може да посети всеки един пункт на СБА в страната, а екипите там ще проверят безплатно техническото състояние и подготовката на автомобилите им за предстоящия зимен сезон, обясни за Радио Варна Диян Драганов, председател на Съюза на българските автомобилисти във Варна.

Драганов напомни на водачите, че освен за смяната на гумите със зимни, не трябва да забравяме и останалите елементи от автомобила. В зимния период по-голямата дистанция ни дава по-добър комфорт, допълни той.

Автопаркът в България се подновява с годните, а с това се повишава и отговорността на шофьорите, отчете специалистът. Водачите се грижат все повече за своите коли, а старите автомобили на над 30 години по българските пътища намаляват, каза още той.

