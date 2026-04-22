Борислав Сарафов подаде оставка!

Изпълняващият функциите главен прокурор на България Борислав Сарафов съобщи, че подава оставка, съобщиха източници на Actualno.com. Той е внесъл писмо днес в прокурорската колегия на ВСС, с което оттегля съгласието си да изпълнява функциите главен прокурор. Нашата медия разполага с копие от писмото.

"Уважаеми членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, считано от днес - 22.04.2026 г. оттеглям съгласието си да изпълнявам функциите на главен прокурор на Република България", гласи писмото на Сарафов.

Сарафов потвърждава информацията и в официална позиция:

"За съжаление, през изминалите месеци прокуратурата продължи да бъде подлагана на неоснователен и неправомерен натиск. Наред с това станах обект на целенасочена очерняща и компроматна кампания. Въпреки това поставих над всичко интереса на институцията, на която съм посветил повече от три десетилетия от професионалния си път, и поех отговорността да продължа изпълнението на функциите си. Считам, че към настоящия момент са налице предпоставки за нов етап в развитието на прокуратурата - етап, основан на устойчивост и предвидимост", казва той.

Размаханият пръст

"Що се касае до Сарафов - днес е последният шанс за оставка!" Това написа в профила си във Facebook по-рано днес бившият министър на правосъдието и на вътрешните работи и бъдещ депутат от "Прогресивна България" Иван Демерджиев. И добави: "Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС - времето за шикалкавене изтече. Сарафов трябва да си тръгне незабавно".