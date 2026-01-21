Втори път, същият сценарий: Кой отрови лешоядите край Котел? (ВИДЕО)

На 10.01.2026 г. при някои от птиците забелязахме нехарактерни движения и показатели на сателитните предаватели. На следващия ден установихме първите загинали птици, първо по предавателите. Подадохме сигнал до отговорните институции и оттам нататък започнаха проверки на място. Ние продължихме да наблюдаваме предаватели и в продължение на следващите два-три дни, продължаваха да умират птици.

Това обясни Ивелин Иванов от "Зелени Балкани" в предаването "Студио Actualno" във връзка със случая на загиналите редки видове лешояди, който разтърси социалните мрежи в последните няколко дни.

Източник: Зелени Балкани, Facebook

На 13 януари във Facebook страницата на "Зелени Балкани", от организацията алармираха, че четири черни лешояда (наречени още картали) и един белоглав лешояд са били смъртоносно отровени в района на град Котел. В последствие допълниха, че са открити мъртви и още два картала - част от програмата за завръщане на вида в страната.

"От тези седем птици, пет бяха маркирани с въпросните предаватели, благодарение на които ние ги открихме на терен. Другата двойка нямаше предаватели, но ние знаехме къде са гнездата, където птиците загнездват. Направихме обиколка и по този начин ги открихме. Преди 8 години бяха пуснати първите черни лешояди и тези птици бяха част от младото поколение - птици, излюпени веднъж в България и самите те щяха да създадат поколение у нас. За съжаление двете формирани двойки в Котленска планина загинаха при това тровене", допълни Иванов.

От организацията припомнят, че това не е първият случай на отровени лешояди в този район, като през 2022 година бяха открити други 4 картала, загинали в следствие на отравяне. Tогава прокуратурата в Сливен започна разследване, но обвинени и наказани до момента няма, a природозащитниците се притесняват, че случаят ще се повтори.

Създадена е и петиция под надслов "ДА СПРЕМ УБИЙСТВАТА НА ЦЕННИ ВИДОВ В ДИВАТА ПРИРОДА!", която апелира за незабавни действия в изменение и допълнение на Наказателния кодекс в т.ч. - завишаване на наказанията за престъпленията против дивата природа и защитените видове животни; инкриминиране на противозаконното използване и поставяне на отрови, отровни вещества и опасни субстанции в дивата природа, и осигуряване на възможност за ефективно разследване и наказване на тези престъпления. Петицията можете да откриете тук.

Черният и белоглавият лешояд са защитени от българското законодателство, а за убийството на такива животни Наказателният кодекс предвижда до пет години затвор и глоба от 5000 до 20 000 лева.

Повече за случая - вижте в интервюто.