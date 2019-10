Външно министерство: Опасно е в Барселона (ВИДЕО)

В оставащите дни до края седмицата се очаква нарастване на напрежението и противопоставянето между протестиращите и органите за поддържане на обществения ред в испанската автономна област Каталуния и столицата й Барселона. За 18 октомври, петък, е обявена генерална стачка, предупреждава Външното ни министерство.

The Girona freedom march heading to Barcelona right now.

Five marches will arrive tomorrow in Barcelona to join the general strike and protest against the Supreme Court sentences. pic.twitter.com/ZhneNNIDI7 — Catalans for Yes 🎗 (@CatalansForYes) October 17, 2019

Protests set Barcelona ablaze for a third night. More here: https://t.co/t9CueXnF1Y pic.twitter.com/0EMNpzoqgu — Reuters Top News (@Reuters) October 17, 2019

Rioters in Barcelona launch a pyrotechnic device to a Catalan police helicopter to try to knock it down

Via @AUGC_Comunica pic.twitter.com/Is29ruhAW6 — Alfons López Tena #FBPE (@alfonslopeztena) October 17, 2019

VIDEO: Violent protests continue in Barcelona, with protestors throwing stones at police over the jail sentences of Catalan independence leaders pic.twitter.com/H05hlLOeLc — News Breaking LIVE (@NewsBreaking) October 16, 2019

Както Actualno.com писа към каталунската столица са се насочили пет колони от привърженици на независимостта на областта: от Жирона (в която има около 10 000 човека), Вик, Бергара, Тарега и Тарагона. Кадри от марша се предават пряко от телевизия „24 Horas”. Те ще се включат във всеобщата стачка - обявена като "Марш на свободата" Новите след третия ден на протести в Барселона са за най-малко 40 ранени при сблъсъци с полицията, а 20 бяха задържани по време на протестните митинги в Каталуния. В тях са се включили над 20 000 души, съобщава вестник „20 minutos“, позовавайки се на данни от правоприлагащите органи и спешните служби.Според изданието най-голям брой пострадали са регистрирани в Барселона, където 28 души са се обърнали към лекарите за помощ. Още пет души са ранени в Жирона, 3 в Лейда, 2 в Манрес и по един в общините Силс и Салиен. Съобщава се, че протестиращите са бомбардирали полицията с коктейли Молотов и киселина, както и са подпалили контейнери за боклук и автомобили.Към блокирането на редица пътни магистрали и летища се добавя нова вълна на политически протести , изразяващи се в шествия на студенти, улични боеве, издигане на барикади, издигане на улични клади и продължителни демонстрации около правителствени учреждения, чието местоположение фактически съвпада с главните туристически зони на големите каталунски градове, уточняват от външно министерство.именно местата с основните забележителности да станат сцена на размирици и насилие. Препоръчваме на българските гражданипреди и по време на обявената за петък генерална стачка, а постоянно пребиваващите в областта български граждани или туристи да избягват районите, в които се организират протестни мероприятия, добавят от външно министерство.Безредиците започнаха в Каталуния на 14 октомври, след като Върховният съд на Испания осъди 12 каталунски политици за участието им в незаконния референдум за независимост през 2017 година. Девет души бяха признати за виновни за бунт и получиха присъди от 9 до 13 години затвор, а трима бяха признати за виновни за неподчинение и осъдени на глоба.