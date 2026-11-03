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Възстановиха движението в тунел „Траянови врата“ по АМ “Тракия“

03 ноември 2026, 13:16 часа 705 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Възстановиха движението в тунел „Траянови врата“ по АМ “Тракия“

Възстановено е движението по автомагистрала (АМ) “Тракия“ в посока Бургас в тунел “Траянови врата“, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Още: Ограничават движението в едната посока на тунела „Траянови врата“ утре

По-рано днес от АПИ съобщиха, че движението в аварийната лента в тунел “Траянови врата“ по АМ “Тракия“ в посока Бургас е ограничено заради почистване и измиване на бализи. Още: Подменят повреденото осветление в тунел „Траянови врата“

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АПИ АМ Тракия тунел „Траянови врата“ възстановено движение
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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