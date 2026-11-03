Възстановиха движението в тунел „Траянови врата“ по АМ “Тракия“

Възстановено е движението по автомагистрала (АМ) “Тракия“ в посока Бургас в тунел “Траянови врата“, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Още: Ограничават движението в едната посока на тунела „Траянови врата“ утре

По-рано днес от АПИ съобщиха, че движението в аварийната лента в тунел “Траянови врата“ по АМ “Тракия“ в посока Бургас е ограничено заради почистване и измиване на бализи. Още: Подменят повреденото осветление в тунел „Траянови врата“