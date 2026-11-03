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Спешна помощ за Иън Гилън: Deep Purple отложиха всички дати от европейското си турне

03 ноември 2026, 13:20 часа 765 прочитания 0 коментара
Снимка: Фотограф: Стоян Стоянов
Спешна помощ за Иън Гилън: Deep Purple отложиха всички дати от европейското си турне

Групата Deep Purple отлага турнето си във Великобритания и Европа, след като се наложи Иън Гилън да получи "спешна медицинска помощ" миналата седмица, съобщава ДПА. В изявление след инцидента, довел до отлагането на два концерта - в Лайпциг и Хамбург през уикенда, 81-годишният музикант посочи, че продължаването на турнето крие "сериозни рискове" и благодари на феновете за подкрепата.

"Скъпи приятели, благодаря ви за всички добри пожелания и подкрепа през последните няколко дни - това означава изключително много за мен. Докато бях в Лайпциг, възникна здравословен проблем, който наложи спешна медицинска намеса в болница. Надявах се, че ще получа разрешение да продължа до края на турнето, но това би било свързано с много сериозни рискове. По тази причина и по съвет на медицинския ми екип и мениджмънта, взехме решение да отложим оставащата част от европейското турне, включително във Великобритания за 2026 г. до следващо известие. Искрено съжалявам за неудобството, което това може да причини, но решението е взето в интерес на всички. Благодаря ви за разбирането", каза Гилън.

Групата, известна с хитове като "Smoke On The Water", "Highway Star" и "Black Night", трябваше да изнесе концерти в Нюкасъл, Глазгоу, Бирмингам, Манчестър и Лондон през ноември в рамките на световното си турне Splat!, припомня ДПА. Групата започна турнето в София, като свири пред пълна "Арена 8888 София" на 29 септември. Това бе седмият концерт на британските рок музиканти в София и единадесетият им в България, припомня БТА.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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