"Да видим как ще се справим извън политиката": Слави Василев предложи на Божанов заедно да напуснат парламента

Депутатът от "Прогресивна България" Слави Василев отправи нестандартно предложение до съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов. Той настоя опозиционният политик да подаде оставка от Народното събрание след което обеща и самият той да подаде. Целта е да видят как ще се справят извън политиката. "Не би трябвало да се притесняваш. Ти представляваш умните и можещите, а аз — простите и необразованите. Аз би трябвало да бедствам извън политиката, а ти — да преуспяваш навсякъде. Ако решиш, на разположение съм", пише още Василев в социалната мрежа.

Слави Василев отговаря на Божанов, който по-рано предупеди властта, че заради арогантност може да падне. Това предупреждение беше своеобразна критика към депутата на "Прогресивна България", който обидил симпатизант на "Демократична България" Методи Лалов, наричайки го "рядко щастие".

"На многоуважавания Божидар Божанов препоръчвам да се запознае в детайли с поста на техния тъй наречен последовател", пише Василев и обръща внимание, не думите на Лалов, че изминалите избори са били "поредната битка от гражданската война, която водим. От класовия сблъсък, който живеем".

"Бие се класата на тези, които искат да бъдат мерени по това какво могат, срещу класата на тези, които искат да бъдат мерени по това колко са. И това им е единственото качество. Едните имат аргументи. Другите имат бройка. Да, ние сме брутално разделени. Класово. Така и гласуваме. Малките градове и селата срещу големите градове и столицата. Нискообразованите и малограмотните срещу високообразованите и квалифицираните. Неходилите на море от 84-а срещу летуващите през уикенд в Гърция.

Как ти се струва това, Божидаре?", възмущава се Василев.

Проповядването на омраза

Междувременно Василев се обръща към Божанов и пита кой проповядва омраза.

"Допустимо ли ти се струва вашите симпатизанти да изразяват подобни твърдения? Каква роля имат за нивото на омраза, което виждаме, вашите тролски фабрики и онези самовлюбени, загубили връзка с реалността индивиди, които са искрено убедени в правотата на каузата си?

Научихте хората да мразят, Божидаре! И вие, и цялата ви група сте готови на всичко, само и само да си гарантирате мястото в НС!

Как ти се струва посланието на „вашия симпатизант“? Че за нас гласуват простите, а за вас — интелигентните", пише още Василев, като заговори за "ембрионален стадий на чист фашизъм". ОЩЕ: "Арогантността изяде главата на предишното управление": Божанов предупреди "Прогресивна България"