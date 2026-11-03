40 години по-късно: Какво се случва с хилядите гуми, умишлено потопени край Масачузетс

През 1978 г. хиляди гуми, пълни с бетон, са потопени край бреговете на Масачузетс, за да създадат изкуствен риф. Той става първата официално лицензирана структура от този вид в щата и впоследствие се превръща в местообитание за риби и безгръбначни, според android.com.pl.

През същата година служители на Департамента по морско рибарство на Масачузетс изграждат риф на дъното на залива Кейп Код, използвайки 600 бетонни модула. Той се намира в залива Нантъкет, на около 3,5 километра южно от устието на река Бас, на дълбочина от приблизително 10 метра.

Структурата е построена, за да поддържа популациите на риби и омари и дори след 40 години тя продължава да изпълнява тази функция.

Първоначално рифът е обхващал приблизително 51 хектара. Той е построен, за да добави разнообразие към морското дъно, което е било почти лишено от естествени убежища и други структури. Структурите са били предназначени да осигурят подслон за риби и безгръбначни и да подобрят условията за любителски риболов.

Този план се оказва успешен: на рифа са открити черни групери, омари и морски звезди, наред с други неща. Изследванията показават, че животните са били привлечени от многобройните скривалища, пространството между модулите и стабилната повърхност.

По време на първия етап на морското дъно са спуснати приблизително 1500 конструкции, всяка от които се състои от три до пет гуми, свързани в снопове. За стабилност всеки сноп е бил утежнен с бетон. През 1994 г. са добавени още приблизително 1000 такива конструкции.

През 2014 г. на рифа са доставени 22 пратки с материали, а през януари 2020 г. той е допълнен с нови бетонни елементи и гранитни блокове. Междувременно гумите вече не се използват за изграждане на изкуствен риф. Предпочитание се дава на бетон, естествен камък и специално проектирани конструкции.

Изкуствените рифове не са универсално решение на океанските проблеми. Въпреки това, когато са проектирани правилно, те могат да осигурят ценно местообитание за морския живот. Примерът от Масачузетс доказва, че дори бетонни конструкции могат да поддържат морския живот в продължение на десетилетия.

Не всички експерименти с изкуствени рифове са били успешни. Историята на рифа край бреговете на Масачузетс е особено интересна, като се има предвид друг експеримент, който е имал много различен резултат. Това е рифът Осбърн край бреговете на Форт Лодърдейл, Флорида. През 70-те и 80-те години на миналия век там на морското дъно са потопени над 2 милиона гуми, предназначени да формират основата на изкуствен коралов риф.

Гумите обаче не били свързани с бетон, а с найлонови въжета и стоманени скоби. Тези закрепвания не успели да издържат на бури и урагани. С течение на времето конструкциите започнали да се разрушават и гумите се превърнали в плаващи морски отломки, увреждайки близките естествени коралови рифове.

В продължение на десетилетия проблемът беше игнориран или омаловажаван. Едва през 2007 г. водолази от ВМС на САЩ, служители на бреговата охрана и доброволци започнаха официална операция по изваждане на гумите. Значителна част от първоначално потъналите гуми обаче все още са край бреговете на Форт Лодърдейл.

Опитът на Масачузетс и Флорида показва, че успехът на изкуствения риф зависи не само от самата концепция, но и от качеството на нейното изпълнение. Стабилната структура може да поддържа морския живот в продължение на десетилетия, докато лошо проектираната може да се превърне в една от най-скъпоструващите грешки в усилията за защита на океана.

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