Ключова база в Рила остана без стопанин: Хижа "Мальовица" затваря

Още един тежък удар по българския планински туризъм и инфраструктурата в Рила – една от най-популярните и обичани хижи у нас - "Мальовица", временно преустанови своята работа. Новината идва след като на 2 ноември 2026 г. обектът бе официално предаден на Българския туристически съюз (БТС) с приемо-предавателен протокол. Прекратяването на договора е станало по взаимно съгласие, след писмено искане от страна на досегашния управител на фирмата наемател.

ОЩЕ: "Никой не ни обръща внимание": Планинският туризъм има нужда от заместник-министър

От "Хижа на годината" до заключената врата

Случаят с хижа "Мальовица" буди сериозно безпокойство сред туристическата общност, тъй като не става въпрос за изоставена или нефункционираща база. Тъкмо обратното – обектът разполага с отлично поддържана инфраструктура, изграден екип и устойчиво оборотна дейност.

През 2025 г. "Мальовица" спечели първо място в престижния конкурс "Хижа на годината“ в категорията за хижа, обслужвана с високопроходим автомобил или лифт. Управителят Николай Марков бе отличен и с трето място в категорията „Хижар за пример“. В официалното си съобщение от БТС дори изразиха публична благодарност към досегашните стопани за обновяването на базата, високите стандарти на гостоприемство и дългогодишния им принос.

Въпреки безспорния успех и признанието обаче, хижата затваря врати, а туристите остават без възможност за нощувка и топла храна в един от най-натоварените райони на Рила.

ОЩЕ: Скандал с изстрели в хижа "Камен дел" на Витоша

Сигурността в планината

От Българския туристически съюз увериха, че предстои обявяването на конкурс за нов наемател в „най-кратки срокове“. Липсата на ясен график и конкретна дата за възстановяване на работата обаче поставя редица въпроси. Колко дълго ще продължи това „временно“ затваряне? Кой ще поеме отговорността и разходите по поддръжката и охраната на обекта в навечерието на зимния сезон? Защо успешният модел на управление приключва без предварително осигурен приемник?

Казусът с „Мальовица“ отново изважда на преден план системните проблеми при стопанисването на планинските хижи у нас. За планинарите те са не просто сгради и парафирани договори, а жизненоважна сигурност, заслон и поминък. Решението една от най-награждаваните хижи в България да преустанови дейност, без готов нов стопанин, за пореден път показва нуждата от по-устойчива стратегия за управление на туристическата инфраструктура.