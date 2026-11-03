Археолози откриха древен комплекс в Египет, свързан с богинята на кобрата

Археолози откриха масивна древна структура, която е била скрита под египетско селище повече от 2500 години, а откритието разкри и доказателства за необичайни строителни техники.

Откритието на археолозите в Египет

Останките от структурата са открити под град Буто, сега известен като Тел ел-Фараин, в северозападен Египет. Селището някога е било важен религиозен център в Долен Египет, свързан с Уаджет, богиня на кобрата, която е защитавала региона, съобщава Heritage Daily.

Изследването се фокусира върху Ком C, една от трите големи археологически могили на обекта. Учените комбинирали радарни изображения от спътника Sentinel-1 на Европейската космическа агенция с електрическа резистивна томография (ERT) - геофизична техника, която помага за откриване на подземни структури без обширни разкопки.

Сателитни данни разкриха овална аномалия с размери приблизително 128 на 62 метра. След това изследователите проведоха 15 паралелни проучвания, обхващащи площ от около 5400 квадратни метра.

Резултатите разкриха няколко слоя древни обитавания. Най-горният триметров слой съдържа глинени тухли, керамика и фрагменти от варовик, датиращи от периода на Птолемеите и Римската империя. По-сериозни останки са открити на дълбочина от три до шест метра под повърхността.

Триизмерното моделиране разкри правоъгълна структура от кирпичени тухли с размери приблизително 20 на 25 метра. Дебелите ѝ стени и придружаващото я оградено пространство предполагат, че е била сграда, датираща от 26-та династия на Египет, известна още като периода Саит (688–525 г. пр.н.е.).

Първоначалното предназначение на структурата все още е неизвестно, но изследователите предполагат, че може да е било гробница, религиозно светилище или друга структура, свързана със свещения пейзаж на Буто.

Тази находка е особено интересна заради това, което археолозите са открили под стените. На дълбочина от около шест до седем метра, разкопките са разкрили дебел слой от относително чист пясък. Естествените пясъчни слоеве се намират много по-дълбоко под земята, което предполага, че този плитък слой е бил поставен там умишлено.

Изследователите смятат, че този материал е служил като изкуствена основа. Вероятно е осигурил по-равномерно разпределение на теглото на конструкцията, подобрил е дренажа и е намалил въздействието на нестабилната, подгизнала глина. Възможно е също така да е спомогнал за ограничаване на въздействието на подпочвените води, които постепенно могат да увредят стените от кирпичени тухли.

Съавторът на изследването Абделазиз Елфадали заяви, че находката обяснява как такава масивна структура от кални тухли е била запазена въпреки високото ниво на подпочвените води и нестабилните седименти под Буто.

За да проверят резултатите от геофизичните проучвания, екипът разкопал площ с размери 10 на 10 метра. Археолозите открили дебели стени от кирпичени тухли на приблизително същата дълбочина, каквато са предвидили електрическите проучвания, потвърждавайки, че подземните аномалии съответстват на реални сгради.

Разкопките разкриха и няколко артефакта, които биха могли да помогнат за изясняване на предназначението на комплекса. Сред тях бяха ушабти, малки фигурки, поставяни в египетски гробници, за да служат на мъртвите в отвъдния живот. Археолозите откриха и варовиков олтар с издълбани жлебове, съдържащи изсушени останки, приличащи на животинска кръв, което вероятно показва, че там са били извършвани жертвоприношения.

Друга забележителна находка е фаянсова фигурка на павиан. Това животно е било свързвано с Тот, египетския бог на мъдростта, писането и знанието. Взети заедно, тези предмети показват религиозна или погребална дейност, въпреки че са необходими допълнителни изследвания, за да се определи точното предназначение на конструкцията.

Археологическите пластове в Буто обхващат хиляди години, от културата Буто-Маади от IV хилядолетие пр.н.е. през раннодинастическия, Старото царство, Третия междинен, Саитския, Птолемеевия и Римския период, до по-късни селища. Тъй като новите селища са били построени върху по-стари, някои структури са били заровени на няколко метра под земята.

Тази находка е доказателство не само за съществуването на значителна древноегипетска структура в Буто, но и за инженерните методи, използвани за нейната защита. В бъдеще екипът планира да проведе допълнителни измервания, за да проучи по-дълбоките слоеве.

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