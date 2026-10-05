За да гласуват всички: Центровете за документи ще работят и през изборния уикенд

Сектор "Български документи за самоличност" при ОДМВР-София ще съдейства на гражданите без валидни лични документи в изборния ден, като удостоверения за гласуване ще се издават и през почивните дни непосредствено преди изборите.

От ОДМВР съобщиха, че са създали нужната организация, за да могат гражданите, които не притежават валиден документ за самоличност, да упражнят правото си на глас на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

Уверението е, че на хората, които вече са подали заявление за издаване на нова лична карта, ще бъде оказано съдействие за ускореното ѝ издаване. Когато това не е възможно, те ще могат да получат удостоверение за гласуване при изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност – лична карта или личен (зелен) паспорт, както и при лична карта с изтекъл срок на валидност.

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Ако новата лична карта не може да бъде издадена до края на работния ден на 23 октомври, гражданите могат да поискат удостоверение, с което да гласуват.

Удостоверението за гласуване служи единствено пред секционната избирателна комисия и е валидно само за изборния ден.

Източник: БГНЕС

Издаване на удостоверението

Всички с постоянен адрес на територията на Софийска област могат да подадат искането си лично в сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-София и районните управления в състава й.

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Удостоверения ще се издават от 19 до 24 октомври 2026 г. – от 08:30 до 17:00 часа, и на 25 октомври 2026 г. – от 08:30 до 19:00 часа. Осигурено е обслужване и на 24 октомври (събота) и 25 октомври (неделя).

Право на удостоверение за гласуване имат само хората, подали заявление за издаване на лична карта.

Ако заявлението за нова лична карта вече е подадено и регистрирано по постоянен адрес, удостоверението може да бъде получено във всяко районно управление, СДВР, ОДМВР или Дирекция „Български документи за самоличност“, независимо от постоянния или настоящия адрес на гражданина. Удостоверенията за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от съответната общинска администрация.

При балотаж на 1 ноември 2026 г. ще се издават нови удостоверения, считано от 26 октомври, по същия ред.