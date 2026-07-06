Митът за българската интелигентност: Как руснаците се оказаха най-умните "европейци", а ние - най-глупавите

Глобална класация за коефициент на интелигентност е поредното доказателство, че в българското образование нещо сериозно куца. Както и в европейското.

Международният тест за интелигентност и глобалната статистика за 2026 г. показват смазваща доминация на азиатските държави като лидери по най-умни нации в света.

България - на дъното по интелект

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В класацията за 2026 г. в Топ 10 няма нито една европейска държава. Единствено Русия се нарежда сред елита на "умните" държави, заемайки 6-о място.

В Топ 10 са само страни от Азия - първа е Южна Корея, втора - Китай, а трета - Япония. Челната десетка се допълва още от Иран, Австралия, Русия, Сингапур, Монголия, Нова Зеландия и Виетнам.

Най-умните европейци живеят в Испания (11-о място) и Кипър (12-о място).

България е на срамното 73-о място, с което се нарежда зад всички свои европейски колеги. Дори на регионално ниво сме последни - всички останали Балкански държави са класиране по-напред.

Top 100 Countries by Average IQ in 2026 🧠



1. 🇰🇷 South Korea - 106.97

2. 🇨🇳 China - 106.48

3. 🇯🇵 Japan - 106.3

4. 🇮🇷 Iran - 104.8

5. 🇦🇺 Australia - 104.45

6. 🇷🇺 Russia - 103.78

7. 🇸🇬 Singapore - 103.56

8. 🇲🇳 Mongolia - 102.61

9. 🇳🇿 New Zealand - 102.35

10. 🇻🇳 Vietnam - 102.26… pic.twitter.com/EvCOEMVkSG — Global Statistics (@Globalstats11) February 15, 2026

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Най-умната нация на Балканите са словенците (16), следвани от албанците (19) и сърбите (32). Преди България се нареждат още Гърция (36), Хърватия (39), Румъния (44), Северна Македония (45), Черна гора (51) и Босна и Херцеговина (67).

Преди България по интелект се нареждат държави като Бангладеш, Тунис и Алжир.