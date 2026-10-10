Заради "наши хора": Единствената ни журналистка с номинация за "Еми" напусна Нова телевизия

Единствената българска журналистка, номинирана за награда Еми, обяви, че напуска Нова телевизия. Става въпрос за Мариета Николаева - заедно с оператора Таси Асенов тя получи номинацията преди 2 години за документален филм, посветен на на бежанците и тяхната борба за по-добър живот.

Николаева обяви решението си в личната си страница във Facebook. Същественото от публикацията ѝ е следното - Още: Кореспондентите на Нова телевизия стачкуват за заплати

"От уважение към моите приятели и колеги- стойностни журналисти, а и към бранда Нова телевизия, на който посветих над 11 години, не бих си позволила и една лоша дума.

Но! Когато оставиш тази добре смазана машина и гръбнакът й - новините да се ръководи от некадърност, болни амбиции и дефицити, резултатите не закъсняват. Стойностните журналисти се оказват с отпаднала необходимост. Не един и двама колеги си тръгнаха от нюзрума на новините, за да се даде път на изключително компромисни 'наши хора'.

И се питам, колеги журналисти, не е ли време да се върне подборът на кадри като едно време? Когато в професията и първо на стаж, постъпваха хора с морални и нравствени качества, интелект, грамотност, мотивация и ред други условия. Дали не изпуснахме тук нещата?".

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