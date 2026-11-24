Фигури на Дядо Коледа, елени и разнообразни празнични украшения се оказаха товарът на корабния контейнер, изхвърлен от морето край Царево в началото на ноември. След 22 дни под денонощна охрана днес контейнерът беше отворен с разрешение на Военната прокуратура в София, предаде БГНЕС. Още: Още два корабни контейнера - единият заседна, другият плува край Синеморец

Снимка БГНЕС

Съдържанието му потвърди данните, посочени в корабния манифест. Коледната украса е разпределена в над 80 кашона, които се изваждат от контейнера. Всички артикули ще бъдат описани, след което товарът ще бъде транспортиран с ТИР. На място присъстват представители на Военната прокуратура, Агенция „Митници“, както и собственикът на стоката – румънски гражданин.

Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Контейнерът беше открит на 2 ноември, след като морските вълни го изхвърлиха върху скалите между къмпингите „Арапя“ и „Оазис“. Той беше обезопасен, за да не бъде отнесен обратно в морето. Още: Забелязаха контейнер в морето край Царево, институциите са на крак