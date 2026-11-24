До 20 декември клиентите на веригата могат да подкрепят благотворителната програма чрез дарение във всички 72 магазина на Kaufland в страната



С наближаването на коледните празници Kaufland България отново дава възможност на своите клиенти да станат част от една от най-дългогодишните благотворителни инициативи на компанията. До 20 декември във всички 72 магазина на веригата в страната са разположени специални кутии за дарения в подкрепа на програмата „Топъл обяд“ на Българския Червен кръст (БЧК). Събраните средства ще помогнат за

осигуряването на безплатна топла храна на ученици в неравностойно положение.

Вече 17 години Kaufland България и БЧК обединяват усилия, за да подкрепят деца, за които ежедневният топъл обяд не е даденост. Сред тях са сираци, полусираци, деца от многодетни семейства и семейства с родители в трайна безработица. Освен че осигурява пълноценно хранене, инициативата има важна роля за задържането на децата в училище и създаването на по-добри възможности за тяхното развитие.

Програмата „Топъл обяд“ е сред най-устойчивите социални инициативи на БЧК и вече повече от две десетилетия помага на деца от уязвими групи. От старта на инициативата всички партньори в нея заедно са допринесли за събирането на 2 361 676 евро. Така са осигурени над 2 милиона безплатни обяда за над 27 000 ученици.

Само през изминалата учебна 2025/2026 г. благодарение на програмата топла храна са получавали 1705 деца в 20 области в страната.

Всеки, който желае да се включи в кампанията, може да направи дарение в

специалните кутии в магазините на Kaufland до 20 декември т. г. Независимо от размера си, всяка дарена сума е принос към осигуряването на топла храна и по-спокойно ежедневие за дете в нужда.