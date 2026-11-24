Сигурността и добрият екип печелят битката срещу честата смяна на работното място

„Мога и насън да обиколя магазина“, казва с усмивка Христина Михайлова. Като ръководител на отдел „Храни“ в Kaufland „Дружба“ и човек с точно две десетилетия стаж в компанията, тя наистина познава всяко ъгълче, код и задача в детайли. Нейната философия за перфектния работен ден е проста, но желязна: „Обичам складът ми да е празен. Ако е празен, значи магазинът ми е пълен“. За нея това е формулата на добре свършената работа – когато усилията ти се виждат веднага по пълните рафтове.

Макар да е един от основните двигатели на филиала, Христина не крие, че зад дългия ѝ стаж стоят две съвсем практични причини: сигурността на големия работодател и хората. С част от колегите си работи рамо до рамо от близо 15 години, а сутрешното кафе с тях е задължителният старт, който зарежда целия екип за динамиката през деня.

От първите два магазина в София до днес

Историята ѝ в Kaufland започва, когато е едва на 25 години, а веригата тепърва пробива на българския пазар със само два магазина в столицата и огромен наплив от клиенти. Стартира на витрината за деликатеси, сирена и салати, минава през сектора за млечни продукти и логично стига до ръководната позиция в отдел „Храни“ в „Дружба“.

Денят ѝ тръгва от зеленчуците, минава през зареждането на останалите сектори и проверката на информацията за клиентите, а когато е дежурна – отговаря за целия обект.

За 20 години магазините се модернизират, а технологиите поемат голяма част от тежката рутина – промени, които Христина посреща с отворени обятия. Днес, на 45 години, тя е категорична, че има същата енергия, както в началото, но с огромен плюс: опитът, който ѝ позволява да решава всеки проблем с лекота.

Сигурната заплата е важна, но екипът решава всичко

В епоха, в която хората сменят работата си на всеки две-три години, 20-годишната кариера на едно място изглежда като изключение. Христина обаче гледа на това съвсем прагматично: успехът не се мери в брой сменени фирми, а в това да си на място, което ти дава смисъл и спокойствие.

Тя не носи розови очила – признава, че в търговията има и тежки, напрегнати дни. Но вярва, че когато си преценил условията и очакванията към теб, и си стиснал ръката си с работодателя, трябва да дадеш максимума от себе си. За нея най-големият коз на Kaufland е предвидимостта – знаеш, че заплатата ти е сигурна всеки месец и зад теб стои стабилна компания. Неслучайно е виждала не един и двама колеги, които напускат в търсене на „нещо по-добро“, но скоро се връщат, оценявайки стандарта и реда във веригата.

И все пак парите и сигурността не са всичко. Христина е убедена, че никакви условия не могат да задържат човек, ако в екипа липсват уважение и разбирателство. Именно доверието между колегите прави натоварените смени леки. Дотолкова вярва в средата, в която работи, че без колебание би препоръчала компанията не само на приятели, но и на собствения си син – вече го е водила в магазина, за да види отблизо как се работи, а момчето си е тръгнало впечатлено.

Признанието не идва с грамота, а с доверие

Ако я попитате за най-големия ѝ успех, няма да чуете за титли или награди. За Христина истинската оценка е фактът, че колегите и ръководството знаят, че могат да разчитат на нея във всеки момент. Тя не е от хората, които обичат да се хвалят – оставя резултатите да говорят. За нея постоянството не е липса на амбиция, а осъзнат избор да градиш нещо стабилно там, където трудът ти се цени.

Енергия на макс и извън магазина

Същият хъс за ред и действие Христина пренася и вкъщи. В свободното си време обича да работи на двора, да готви и да подрежда. Дори чистенето – задача, от която повечето хора бягат – за нея е форма на релакс. Близките ѝ често се чудят откъде вади тази неизчерпаема енергия, но за нея тайната е проста: когато около теб е подредено, в главата ти е спокойно.

Ако днес можеше да даде съвет на 25-годишното си Аз, би си казала само едно: „На правилното място си“. А планът за следващите 20 години вече е готов – отново в „Дружба“, сред познатите рафтове и сутрешното кафе с екипа, с който работата върви неусетно.