Заради очакваните горещини: Проверяват готовността за гасене на пожари в авиобаза "Крумово"

Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посети днес 24-та авиационна база – Крумово от състава на Военновъздушните сили (ВВС), съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. По време на посещението той ще се срещне с командния състав на авиобазата, за да се запознае с готовността на личния състав и авиационната техника за участие в изпълнението на задачи по третата мисия на Българската армия – „Принос към националната сигурност в мирно време“, с акцент върху участието в гасенето на пожари от въздуха през летния сезон.

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Командирът на 24-та авиационна база, бригаден генерал Димитър Павлов, ще представи актуална информация за готовността за участие в гасенето на пожари в координация с останалите институции.

До ноември във всички области на страната има повишен риск от горски пожари, предупредиха от WWF България. Заради изменението на климата, което води до все по-високи средни температури и по-интензивно засушаване, тенденцията е пожароопасният сезон да започва все по-рано и да продължава все по-дълго, включително извън рамките на традиционния летен период, допълниха от природозащитната организация.

За повишения риск от пожари с покачването на температурите предупредиха и от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. „Взимаме организационни и координационни мерки, за да мобилизираме целия национален и международен ресурс за борба с пожарите“, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив в началото на седмицата.