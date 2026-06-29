Учени: Преди 50 години подобна екстремна жега в Европа би била невъзможна

Европа преживява най-горещия юни в историята си. Но учените сега казват, че подобна екстремна жега би била невъзможна само преди 50 години. Изменението на климата е причината за този допълнителен удар, пише IFLScience.

Горещите вълни в Европа

Европа е преживявала горещи вълни и преди, като например тази, която удари Британските острови през лятото на 1976 г. Сегашната ситуация обаче е съвсем различна, тъй като общата тенденция към покачване на температурите е пореден удар.

Според д-р Теодор Кийпинг, изследовател на екстремните метеорологични условия и горските пожари в Импириъл Колидж Лондон, ако не бяха последиците от изменението на климата, учените смятат, че подобна юнска гореща вълна би била с 3,5°C по-хладна. Казано по-просто, учените твърдят, че дори преди половин век подобни екстремни горещи вълни биха били просто невъзможни през юни.

Констатациите се основават на нов анализ на Световната метеорологична организация, който е изследвал трите най-горещи дни от 22 до 29 юни в различни части на Западна и Централна Европа. Анализът показа, че 45% от 854-те изследвани града са счупили или се очаква да счупят исторически рекорди за топлинен стрес.

Ефектът на доминото: Как борбата на Китай за чист въздух унищожи глобалния климат

Наблюденията показват, че температурите във Франция, Германия, Италия, Испания и Южна Англия са надвишили средните за сезона стойности с 5–12 °C, докато рекордни юнски температури са наблюдавани в други региони на Обединеното кралство, Ирландия, Дания, Швеция, Полша, Чехия и други. Според учените толкова високи температури са особено необичайни, като се има предвид, че юни не е най-горещият месец в Западна Европа.

Какво причинява екстремна топлина?

Изследователите казват, че настоящата екстремна горещина се причинява от „топлинен купол“ - постоянна област с високо налягане, заобиколена от системи с ниско налягане, която задържа топлината. Голяма част от тази топлина произхожда от Северна Африка и след това се е преместила на север, за да се установи на европейския континент.

Влажността само влошава нещата, ограничавайки способността на човешкото тяло да се охлажда чрез изпаряване на потта, оставяйки Европа днес да се чувства като гореща, задушна оранжерия.

Климатична лудост в Европа: След 40°C жега, идва сняг

Климатолози бият тревога за предстоящи екстремни климатични явления, които ще променят завинаги живота на Земята. Метеоролозите предупреждават за повишена вероятност от рядко климатично явление „супер Ел Ниньо “, което може да започне още в края на 2026 г. или дори по-рано и да причини екстремни метеорологични промени по целия свят. Ел Ниньо е периодично климатично явление в екваториалната част на Тихия океан, по време на което повърхностните води се затоплят необичайно.

Експертите отбелязват, че „супер Ел Ниньо“ се случва, когато температурите на повърхността на Тихия океан значително надвишават нормалните, влияейки върху глобалните метеорологични системи. Това може да доведе както до екстремни горещини, така и до тежки зимни бури.

Ето какви са основните възможни последици от климатичните явления през 2026. По-високите цени на храните и по-високият риск от дефицит са сред възможните последици. Нестабилните метеорологични условия в ключови региони за производство на храни биха могли да повлияят на доставките на кафе, какао, плодове и други стоки, което потенциално може да доведе до по-високи цени и рискове от недостиг.

Наводнения и обилни снеговалежи са друга възможна причина. В различни региони на света, особено в крайбрежните райони, са възможни обилни валежи и локализирани наводнения. В планинските райони се прогнозират обилни снеговалежи и дори лавини.

Горските пожари и влошаване на здравословните проблеми на хората са също сред възможните причини. Сухите условия могат да насърчат разпространението на горски пожари, увеличавайки риска от респираторните инфекции, включително влошаване на астма и хронични белодробни заболявания.

Мистериозна студена точка в Атлантическия океан може да промени климата на Европа