Клюки, подаръци, ухажване: В българските училища се води "необявена, но нестихваща война" за всяко дете

В българските училища се водят ожесточени войни за ученици, с всякакви средства. За това сигнализира учител от областен град у нас, пожелал анонимност, в популярната Фейсбук група "За качествена и иновативна образователна система".

Преподавателката разказва за всички прийоми, които учебните заведения използват, за да привлекат ученици.

Клюки, подаръци, грижи, поздравления

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"Живея в областен град, в който има доста млади хора, та не страдаме от липса на ученици. Но въпреки това между училищата се води необявена, но нестихваща война. Война за всяко дете или ученик. Клюки за учителите, клюки за самото училище, създаване на близки отношения между бъдещи учители и родителите, подаръци за децата, летни училища, съботно-неделни грижи за по-малките, ухажване в социалните мрежи, лайковете и поздравленията за рождени дни са най-малкото. Всъщност войната ме е съпровождала през целия ми учителски път (да, аз съм учител), но някак успявах да я прескоча и подмина", споделя учителката.

Тя е била провокирана да коментира темата, след като е била помолена да сподели мнение за свой колега, но е счела това за некоректно.

"Стига с тази нелоялна РЕКЛАМА!!! В образованието има стандарти и нека те да са определящи", призовава учителката.

Източник: Facebook

Виновни са делегираните бюджети?

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Темата разбуни духовете в социалните мрежи, като десетки хора коментираха и потвърдиха, че такъв проблем съществува.

"Броят на децата намалява. Представете си какво ще бъде след 3-4 години? А относно това, което описвате, наблюдава се дори и в градове като Варна и София", гласи един коментар.

"В цялата страна в села, малки и големи градове от години има огромен недостиг на деца, демографския срив е с колосални размери и борбата за всяко дете е до кръв. При всяко дете вкъщи са минали 6-7 училища да му се молят и да обещаят и звездите", споделя друга жена.

Според мнозина проблемът се крие в системата на делегираните бюджети, която стимулира у училищата стремеж да се привлекат бройки деца и те да се задържат на всяка цена, тъй като всяко дете е "пари в бюджета".

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Напрежение между учителите

Друг ракурс, който се коментира, е този за вътрешния натиск в училищата. Според запознати напрежение има не само между различните учебни заведения, но и сред учителите от едно и също училище, защо по-строгите, които пишат по-ниски оценки, биват критикувани като действащи срещу реномето на училището.

"Ситуацията е още по-драматична, когато става дума за малък град, с трайно намаляващо население, в което има повече училища, отколкото са необходими... Там борбата за деца за 1 и след 7 клас е брутална. Там колегите са безжалостни. Наслагва се мнение не за учителите, а за училището и е ужасно, ужасно... Да не говорим, че ако учител пише повече слаби оценки, е гледан накриво, дори от колегите си, да не би това да се чуе и това да се използва срещу училището", гласи коментар по темата.