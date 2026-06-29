Магнитни бури през седмицата 29 юни-5 юли 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 29 юни-5 юни 2026 г. се очаква да има поне един ден с магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 29 юни ще бъде от степен 4,7. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има най-малко един ден с повишена геомагнитна активност.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 29 юни 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 4,7. Това е повишена геомагнитната активност и не може да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.

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Снимка: Meteoagent

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Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 3 юли 2026 г. стойността на Кр индекса ще е - 5. Това е силна магнитна буря и може да причини здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

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