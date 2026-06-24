Научен пробив: Спермидинът е ключът към по-млада имунна система

Учени от Великобритания откриха начин за удължаване на "младостта" на имунната система, пише "Aging Cell". Авторите на изследването от Оксфордския университет са установили, че естественото съединение спермидин може да намали признаците на стареене на имунната система и да засили имунния отговор при някои възрастни хора. Спермидинът е естествено срещаща се молекула, която се синтезира от нашите клетки, но се съдържа и в храни като пшенични зародиши, гъби, особено шийтаке, някои сирена като чедър и пармезан, бобови растения като леща и нахут и ядки като шамфъстък.

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Предишни проучвания сочат, че съединението може да подпомага процесите за поддържане на клетките, които отслабват с възрастта.

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С възрастта имунната система постепенно губи ефективността си. Този процес е известен като имуносенесценция (имунно стареене). Именно той е причината възрастните хора да стават по-уязвими към инфекции и да реагират по-слабо на ваксинации - по време на пандемията от COVID-19 повечето от смъртните случаи от коронавирус са били при хора над 60 години.

Как е протекло изследването

Настоящото изследване е обхванало 40 здрави доброволци на възраст над 65 години, които по-рано са получили три дози ваксина срещу COVID-19. В продължение на 13 седмици участниците са приемали всекидневно или спермидин, или плацебо.

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Учените са установили, че при около една четвърт от участниците имунният отговор към ваксинацията е бил много слаб. Имунните им клетки са показали признаци на биологично стареене, включително повишено увреждане на ДНК и маркери за клетъчно стареене.

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Приемът на спермидин при тези изследвани лица е довел до забележимо подобрение на показателите на имунитета. При тях се е повишило нивото на антителата срещу SARS-CoV-2, а също така се е подобрила способността на организма да неутрализира различни варианти на вируса.

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Изследователите са открили, че спермидинът намалява маркерите за имунно стареене и активира автофагията - естествен процес на клетъчно "самопочистване", който помага за отстраняването на увредените компоненти и поддържането на нормалните функции на клетките.

Авторите на изследването отбелязват, че резултатите засега са предварителни, тъй като проучването е проведено върху малка група хора. За потвърждаване на ефекта ще са необходими по-мащабни изпитвания, които да покажат дали спермидинът е в състояние трайно да подобри функционирането на застаряващата имунна система и да повиши ефективността на различни ваксини, пише БТА.