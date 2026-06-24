Андрей Гюров обвини ЦИК в саботаж на последните избори (ВИДЕО)

През цялото време Централната избирателна комисия (ЦИК) саботираха изборите. Най-опасният момент беше това, че опитаха да сътворят един "Костинброд" с бюлетините. Това разкри бившият служебен премиер Андрей Гюров за нарушенията при организирането на последните предсрочни парламентарни избори, които се проведоха на 19 април тази година. По думите му ЦИК е направила опит да създаде нова "Костинбродска афера".

ОЩЕ: Тече сериозна подготовка за издигането на Андрей Гюров и Георги Кандев от инициативен комитет

"Имаше грешно отпечатани бюлетини. Поне две партиди за областите Шумен и Добрич, които бяха доставени на място и при проверка се оказа, че нямат серийни номера, нямат поредности, имат грешки в отпечатването и други елементи, които не трябваше да бъдат там. Бяха абсолютно негодни за повреждането на изборния процес. Трябваше бързо да бъдат отпечатани нови, изцяло за сметка на българите. Новите бюлетини трябваше да бъдат изпратени на местата в рамките на ден", обясни Гюров във видео, публикувано в профила му във Facebook.

Другото нещо, което бившият премиер разкри катп голям проблем, е машинният вот. "Години наред има тенденциозна работа срещу това машините да се ползват за гласуване и ЦИК играе немалка роля в това. Те не обслужват машините между изборите – чакат новите избори и тогава се вадят машините от кутиите и се вижда коя работи и коя – не. Използва се неподходяща хартия, блокират се принтерните устройства и машините излизат от строя. Този път осигурихме хора от администрацията да сертифицират 100% от машините, защото ЦИК нямат такъв капацитет, въпреки огромните заплати, които получават", каза той.

ОЩЕ: Йотова назначи новия състав на ЦИК

Гюров обърна внимание и на некоректните изявления на партиите, че машините масово са извън строя. По думите му в деня на изборите е имало под половин процент негодни машини. „ЦИК не излезе да опровергае твърденията, че машините не работят. В края на изборния ден имаше по-малко от един процент излезли от сторя машини“, каза той.

Относно параваните в изборните секции, той беше категоричен, че отговорността за тях е на ЦИК, а те не са ги направили и се е наложило служебното правителство да направи организацията. Изработени са били над 10 000 паравани, които са доставени в секциите.