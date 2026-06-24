Лудогорец има нов вариант за заместник на Хьогмо

Треньорският казус в Лудогорец остава неразрешен и до този момент. Както е известно, "орлите" по всяка вероятност ще се разделят с настоящия си наставник Пер-Матиас Хьогмо, който изпрати неуспешен сезон начело. Тимът сдаде титлата в Първа лига на Лески след 14 години доминация и отпадна от Купата на България още на 1/2-финалите. По тази причина се смята, че норвежкият специалист ще загуби поста си в Разград, но в момента това е невъзможно да се случи.

Лудогорец има нов вариант за треньор

От няколко седмици Хьогмо е в родината си Норвегия, където лекува здравословен проблем. В негово отсъствие отборът започна лятната си подготовка под ръководството на Тодор Живондов, а след това бе поет от помощника на норвежеца - Микаел Старе. Въпреки това раздялата с Хьогмо изглежда почти неизбежна, тъй като в Разград продължават да търсят нов треньор. Сега израелското издание "sport5.co.il" пише, че ръководството на "орлите" обмисля да доведе досегашния наставник на местния вицешампион Барак Ицхаки.

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41-годишният Ицхаки изведе отбора на Бейтар Херусалим до второто място в Израел през миналия сезон. Единствено Апоел Беер Шева се справи по-добре, за да спечели титлата. След края на кампанията договорът на специалиста изтече и от клуба решиха да не го подновят. След като остана без работа, Ицхаки може да акостира в Разград, макар че подобна сделка е малко вероятна, тъй като той няма никакъв опит зад граница. Всъщност израелецът е водил единствено Бейтар в кариерата си.

"Причината за търсенето на нов треньор е провалът от миналия сезон, когато отборът завърши едва трети в българската лига и не спечели шампионската титла след 14 поредни години. 41-годишният Ицхаки стана свободен преди няколко седмици, след като приключи кариерата си в Бейтар, който беше първият клуб, който той тренираше редовно. Сега, когато всички висши треньорски позиции в израелския футбол вече са заети, Ицхаки може да се окаже в чужбина", пише изданието от Израел.

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