Организирана група е стояла зад незаконния "град" край Варна

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви от парламентарната трибуна, че проверките по скандала с мащабното незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна ще бъдат разширени и ще обхванат периоди преди 2023 г., тъй като има данни, че издаването на спорни удостоверения за търпимост е било трайна практика в Община Варна.

Шишков беше изслушан в Народното събрание по искане на "Прогресивна България" във връзка с разкритията за изградения от украинската корпорация КУБ и нейния собственик Олег Невзоров незаконен жилищен комплекс, определян от мнозина като "малък град".

По думите на министъра случаят далеч не представлява обикновено нарушение на Закона за устройство на територията, а показва модел на действие, в който множество институции са съдействали за заобикалянето на закона. Още: Потвърдено: "Възраждане" разпространява фейк СНИМКИ на Невзоров с лица, подкрепящи Украйна и бежанците

"Някой е допуснал незаконно строителство и това не е един човек, а организирана група, която е организирала всички ведомства, за да се случи това. Ведомствата назад във времето от 2023 г., Община Варна, след това продължаващото управление на общината и услужливи действия на всички институции. Това означава, че някой си е поставил за цел да наруши закона по този безпардонен начин. Това е много по-страшно", заяви Шишков.

Според него изграждането на десетки обекти е станало в продължение на няколко години без необходимите документи или въз основа на документи с невярно съдържание. Министърът посочи, че през 2023 г. в Община Варна са били издавани удостоверения за търпимост на обекти, за които е декларирано, че съществуват преди 2001 г., докато реалното строителство е започнало едва през 2023-2024 г.

По думите му терените в Баба Алино продължават да се водят горски фонд и за тях липсва одобрен подробен устройствен план. Въпреки това през 2025 г. обектите са били вписани в кадастралната карта, което според министъра е превърнало документалната измама в икономическа, тъй като е позволило продажбата на имоти.

Шишков обяви още, че проверките няма да се ограничат само до конкретния случай. Още: Хайде поименно: Времето си тече, Олег Невзоров и Баба Алино стоят засега на трупчета

"Установяваме, че е масова практика да бъдат издавани удостоверения за търпимост на обекти, които дори нямат одобрени подробни устройствени планове. Ще върнем проверката още по-назад. Най-вероятно тогава ще се окаже, че в Община Варна това е било практика и в предходни години", каза министърът.

Той определи случилото се като пример за "беззаконен начин на управление" и заяви, че държавата ще сложи край на подобни практики.

Изслушването прерасна и в политически сблъсък. Бившият регионален министър Николай Нанков от ГЕРБ обвини Шишков в противоречиви твърдения относно началото на казуса и го попита дали с думите си не признава собствена отговорност, тъй като до юни 2023 г. самият той е бил служебен министър.

Шишков отхвърли обвиненията и отговори, че винаги е бил последователен в позицията си, като подчерта, че спорните удостоверения са издадени в средата на 2023 г. от Община Варна. Още: "Доста интересни показания": Невзоров е признал пред МВР за висши протекции

По време на дебата от "Продължаваме промяната" поставиха въпроса дали депутат от ГЕРБ е съдействал при продажбата на жилища в комплекса. Министърът отказа да потвърди подобна информация и заяви, че е важно разследването да установи фактите, а не да се използва за политически атаки.

След изслушването лидерът на ПП Асен Василев разкритикува Шишков, че е направил повече политически оценки, отколкото е предоставил конкретна информация. Той посочи, че партията е поискала изслушване на ръководителите на службите по случая, но предложението е било отхвърлено от парламентарното мнозинство.

Според Василев редица въпроси остават без отговор, включително какво е било известно на службите, какви сигнали са подавани към прокуратурата и защо първоначалната заповед за експулсиране на Олег Невзоров впоследствие е била отменена.

От "Възраждане" също отправиха критики. Депутатът Коста Стоянов заяви, че най-голямата отговорност за случилото се носи кметът на Варна Благомир Коцев, тъй като по време на неговия мандат е извършвана най-мащабната част от строителството. Той отбеляза, че по време на изслушването не е станало ясно дали незаконните обекти ще бъдат премахнати. Още: "Тяхната няма да стане": След Варна министър Шишков заговори за беззаконие на "Струма" преди "Кулата" (ВИДЕО)

Според Стоянов законът е категоричен, че процедурите по установяване на незаконно строителство следва да завършат със събаряне на обектите, а в случая няма законова възможност те да бъдат узаконени.

Междувременно премиерът Румен Радев заяви, че показанията на Олег Невзоров са от ключово значение за изясняването на случая. Собственикът на корпорация КУБ вече беше разпитан от полицията във Варна.

По случая прокуратурата ръководи шест досъдебни производства, а разследването продължава да обхваща както незаконното строителство, така и действията на институциите, които са позволили то да се случи.