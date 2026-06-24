"Техният принос е безценен": Външната министърка с послание за жените в дипломацията (ВИДЕО)

Министърът на външните работи Велислава Петрова - Чамова поздрави със специално видеообръщение дамите в дипломацията. Поводът е Международният ден на жените в дипломацията, става ясно от официалната "Фейсбук" страница на българското министерство на външните работи. С посланието си Чамова отдава признание на всички жени в професията, отчитайки, че "техният принос е безценен".

"С професионализъм, визия и отдаденост те допринасят за изграждането на диалог, доверие и мир между народите. Техният принос е безценен, защото допринасят за развитието на международните отношения и за утвърждаването на ценностите на сътрудничеството и взаимното уважение", заяви Чамова.

Министърът на външните работи Велислава Петрова отправя благодарност към всички жени дипломати за тяхната работа и вдъхновение. ОЩЕ: Външната ни министърка с обяснение за "голото рамо" и за Киевско-Печорската лавра

Международният ден на жените в дипломацията

Международният ден на жените в дипломацията се отбелязва всяка година на 24 юни. Празникът е учреден от Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) на 20 юни 2022 г. Целта е да се отдаде признание на изключителния принос на жените в международните отношения.

Отчита се, че жените допринасят за изграждането на дипломатически диалог, доверие и мир между народите. ОЩЕ: Правото на "себеизразяване" във Външно: Разбира ли министърката ни значението на дипломатическия протокол?