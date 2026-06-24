Помощ за изграждане на беседка в Центъра за настаняване от семеен тип за деца в с. Борован

В двора на Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в с. Борован ще се изгради устойчива дървена беседка с покрив, пейки и маса. Идеята е тя да се превърне в естествено продължение на дома – място на открито, но в сигурната среда на Центъра.Там, сред цветята, овощните дръвчета и грижливо поддържания двор, 20 деца откриват спокойствие, сигурност и възможност да растат безгрижно, доколкото това е възможно за тях.

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Възможности

Беседката ще даде възможност на децата и младежите:

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• да прекарват повече време на чист въздух в защитена и уютна среда;

• да участват в трудови и образователни дейности на открито;

• да играят, учат и общуват заедно;

• да провеждат срещи, занимания и групови активности със специалисти;

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• да изграждат социални умения чрез съвместни дейности и споделени преживявания.

Спокойни и приети

За много от тези деца дворът е едно от малкото места, където се чувстват спокойни и приети. Създаването на удобно външно пространство насърчава движението, общуването и чувството за принадлежност. Това са ключови фактори за емоционалното им развитие и увереността им.

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Беседката ще се използва ежедневно. Там ще се провеждат уроци, творчески занимания, настолни игри, празници и срещи. Ще бъде място за работа в градината, за разговори и за почивка на сянка през топлите дни. Това е малка инвестиция с дългосрочно въздействие върху качеството на живот на децата.

За Центровете

В Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в с. Борован в момента живеят 20 деца, като капацитетът на услугата е 24. Това е мястото, в което те растат, учат се на самостоятелност и изграждат умения за живота до навършване на пълнолетие или до намиране на постоянно семейство.

Центровете се помещават в сградата на бивша детска градина. Както сградата, така и дворното пространство в момента преминават през цялостно обновяване с цел създаване на безопасна, уютна и спокойна среда, близка до истинския семеен дом. Всяка подкрепа ни приближава до създаването на място, което ще носи радост, спокойствие и възможности за развитие на десетки деца години наред. Заедно можем да превърнем двора в пространство за растеж, приятелство и нови мечти.

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Административна такса:

7% от дарената сума се използват за покриване на административни разходи на фондация „Сурия“, които гарантират ефективното управление и прозрачността на кампанията.

Как можете да помогнете

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Всяка подкрепа допринася за това домът да стане още по-уютно и сигурно място за живот. Това може да стане чрез дарение чрез кампанията или по банков път. Също така може да се включите в ремонтните дейности на място, както и да споделите информацията за каузата, за да достигне тя до повече хора, които биха я подкрепили.

Банков превод

Можете да подкрепите тази кауза чрез банков превод:

Име на получател: Фондация СУРИЯ

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IBAN: BG78UNCR70001525676649

BIC: UNCRBGSF

В полето „Основание за плащане“ напишете името на каузата или „Фондация Сурия“, ако желаете да подкрепите Фондацията и нейната дейност. Можете да дарите и чрез други методи, налични в модула за дарения във всяка кампания. Банковите дарения не се отразяват автоматично в сумата за кампания на сайта.

Повече за кампанията може да видите ТУК

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