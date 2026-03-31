1000-метров венец ще обгърне храм в Елин Пелин на Цветница

Кадър, който си струва да бъде заснет: 1000-метров венец от върба, обгръщащ храм на Цветница. Точно това ще се случи в Елин Пелин – събитие с впечатляващ мащаб и силно послание, което събира традиция, вяра и общност в едно.

На 5 април, когато православният свят отбелязва Вход Господен в Йерусалим, гр. Елин Пелин ще се превърне в притегателен център за всички, които ценят българските традиции и духовността. В рамките на празника ще бъде изплетен 1000-метров венец от върбови клонки, като жив символ на единство, приемственост и връзката между поколенията.

В българската традиция върбата олицетворява живот, устойчивост и възраждане, а осветената върбова клонка на Цветница носи здраве, благословение и закрила за дома. След края на празничната Света литургия (около 10:00 ч.) всеки ще има възможност да получи осветена върбова клонка.

Празничният ден ще продължи с още едно събитие – от 11:00 ч. ще се проведе XIII Национален фолклорен фестивал „Лазарица“, който ще събере над 50 състава от цялата страна и ще представи богатството на българските пролетни обичаи, песни и танци.

Елин Пелин кани всички жители и гости да станат част от този вдъхновяващ празник – среща на вярата, традицията и живия български дух.

