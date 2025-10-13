400 лв. на тон боклук - това е пазарната цена, защото цяла България дава такава цена

Думите от заглавието са на юристконсулта Дойчин Черешаров - той ги каза в сутрешния блок на БНТ. Те касаят сметосъбирането и сметоизвозването в София. Коя точно компания представлява Черешаров не беше уточнено, извън следното - компанията не участва в търговете за "Люлин" и "Красно село". Онлайн обаче се намира информация, че той е юристконсулт на ЗМБГ.

Още: 208 евро? "Люлин" не е Трастевере, а "Красно село" не прилича на Изкуствените острови в Амстердам

Същевременно, общинският съветник от ПП-ДБ Бойко Димитров коментира, че сега общинското дружество в София чисти там, където няма договорени частни фирми в столицата, за 200 лв. на тон. Предишният договор беше за 120 лв. без ДДС. "Абсолютно ненормална цена са 400 лв.", убеден е Димитров. Черешаров обаче увери, че 400 лв. е релевантна цена предвид икономически фактори - той посочи, че няма как цените да се вдигат с инфлацията на по-къс период, а договорите са за по-дълъг.

Друг общински съветник в София - Еньо Савов от БСП, също се съгласи, че е вариант общинското дружество да чисти София, в дългосрочен план. Но Савов обвини и кмета на София Васил Терзиев за кризата с боклука - забавяне да се пуснат обществените поръчки специално. И още - не се пращали редовни доклади до РИОСВ, които трябвало да се пращат. Бойко Димитров защити Терзиев с думите, че документацията се е подготвяла, за да се избегнат "аномалии" от предишни години - т.е. нови правила.

Още: Признание: При кризата - в "Красно село" и "Люлин" сега се чисти за по-малко пари