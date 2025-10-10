Войната в Украйна:

Саботаж срещу почистването: Нарязани торби с боклук в два софийски района (ВИДЕО)

10 октомври 2025, 18:12 часа 406 прочитания 0 коментара
Саботаж срещу почистването: Нарязани торби с боклук в два софийски района (ВИДЕО)

Доброволци са събрали и опаковали отпадъци в районите "Люлин" и "Красно село", но те са били умишлено разпилени. Торбите с боклука са били нарязани нарочно, съобщи кметът на София Васил Терзиев. Той публикува видео във Facebook, заснето от доброволец, участвал в почистването. От неделя насам двата квартала се борят с криза с боклука заради липсата на договор за извозване.

На видеото се виждат разкъсани торби и разпилени отпадъци около контейнерите. Според човека, заснел клипа, преди ден същите торби били прилежно подредени, за да не пречат на движението. Още: Боклукчийската мафия - на власт. Журналистите - в Алкатраз. "Свинщина" за младите лекари и 1 милиард за полицаите

"Два свята. И колкото и да искам винаги да виждаме и показваме добрите примери, не можем да си затваряме очите пред злото, което се опитва да ни пречи. Пречи ни да живеем добре, да се чувстваме силни и независими, да бъдем щастливи в собствения си дом. Това зло в момента ходи по улиците на "Люлин" и "Красно село" и реже торбите, в които доброто прилежно прибира отпадъците, за да бъдат по-лесно извозени. Това зло дирижира изсипване на невиждани количества едрогабаритни отпадъци, слиза от лъскав черен Мерцедес в ботуши на токчета и снима мизерията, която е произвело. Снима я, за да ви я покаже и да ви убеди, че "тука е така", че това, за което мечтаем, "няма как да стане", че "такъв е мат’ряла", че няма шанс, няма надежда", написа Терзиев.

Той добавя: "Само че надежда има. Доброто не спи. Слънцето изгрява. И София ще бъде чист и подреден град на свободни, можещи и мечтаещи хора, които действат. Сенките са най-дълги точно преди да изчезнат". Още: Гражданите движат хубавото в държавата: Лазар Радков в Студио Actualno (ВИДЕО)

Кметът призовава гражданите, ако станат свидетели на подобни действия, да заснемат видеа и да ги изпращат на общината чрез платформата call.sofia.bg.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Отпадъци София Васил Терзиев боклук София
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес