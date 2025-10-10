Саботаж срещу почистването: Нарязани торби с боклук в два софийски района (ВИДЕО)

Доброволци са събрали и опаковали отпадъци в районите "Люлин" и "Красно село", но те са били умишлено разпилени. Торбите с боклука са били нарязани нарочно, съобщи кметът на София Васил Терзиев. Той публикува видео във Facebook, заснето от доброволец, участвал в почистването. От неделя насам двата квартала се борят с криза с боклука заради липсата на договор за извозване.

На видеото се виждат разкъсани торби и разпилени отпадъци около контейнерите. Според човека, заснел клипа, преди ден същите торби били прилежно подредени, за да не пречат на движението.

"Два свята. И колкото и да искам винаги да виждаме и показваме добрите примери, не можем да си затваряме очите пред злото, което се опитва да ни пречи. Пречи ни да живеем добре, да се чувстваме силни и независими, да бъдем щастливи в собствения си дом. Това зло в момента ходи по улиците на "Люлин" и "Красно село" и реже торбите, в които доброто прилежно прибира отпадъците, за да бъдат по-лесно извозени. Това зло дирижира изсипване на невиждани количества едрогабаритни отпадъци, слиза от лъскав черен Мерцедес в ботуши на токчета и снима мизерията, която е произвело. Снима я, за да ви я покаже и да ви убеди, че "тука е така", че това, за което мечтаем, "няма как да стане", че "такъв е мат’ряла", че няма шанс, няма надежда", написа Терзиев.

Той добавя: "Само че надежда има. Доброто не спи. Слънцето изгрява. И София ще бъде чист и подреден град на свободни, можещи и мечтаещи хора, които действат. Сенките са най-дълги точно преди да изчезнат".

Кметът призовава гражданите, ако станат свидетели на подобни действия, да заснемат видеа и да ги изпращат на общината чрез платформата call.sofia.bg.