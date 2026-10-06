5 години „Ти си доброто“ се проведе с Самоков

5 години „Ти си доброто“ - пет години, изпълнени с добри дела, вдъхновение и хора, които променят света около себе си! СНЦ „Ти си доброто“ отбеляза своя пети рожден ден с празнично събитие, което събра приятели, партньори и съмишленици на каузата. Сред гостите бяха кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов, заместник-кметът Станимира Давидова и секретарят на Общината Станислава Цветкова, които се включиха в инициативата и споделиха празничния повод с организаторите и гостите.

В рамките на събитието беше представена и съвместната инициатива на СНЦ „Ти си доброто“, Ротари клуб - Самоков и Община Самоков за изграждането на ново волейболно игрище на територията на общината, още едно място, което ще насърчава активния начин на живот и спорта сред децата и младите хора. По време на празника бяха отличени с плакети заслужили партньори, допринесли през годините за развитието на организацията и реализирането на нейните каузи.

Пет години по-късно „Ти си доброто“ продължава да доказва, че когато хора, институции и организации обединят усилията си, доброто има силата да оставя трайна следа.

Честит 5-и рожден ден! Пожелаваме още много реализирани каузи, съмишленици и добри примери!