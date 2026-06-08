"Ако не се чисти два дни, ще се заринем": Кметът на "Изгрев" алармира за криза с боклука от 1 юли

От 1 юли спираме да чистим кварталите "Изток", "Изгрев" и "Дианабад", тъй като вече нямаме правна възможност да го правим. Това каза кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев в ефира на Нова телевизия. През последните седем месеца район "Изгрев" остана единственият в София, който сам организира сметосъбирането и сметоизвозването. Без да разчита на външни концесионери, районната администрация успя да поддържа чистотата с наета техника и собствен екип от над 20 работници.

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"Практиката ни доказа, че когато услугата се организира така, тя струва значително по-малко, отколкото ако бъде дадена на частна фирма", категоричен е Георгиев. Според него именно това е моделът, към който София трябва да се стреми – създаване на общинско дружество, което да гарантира по-ниски цени и да не позволява на частни изпълнители да "извиват ръцете" на столицата.

25 тона боклук на ден остават без превоз

Кметът подчерта, че управлението на отпадъците е пряк ангажимент на кмета на Столична община, а не на районните администрации. Сега обаче той е принуден да предаде щафетата, защото законовите възможности за действие на района са изчерпани.

Данните за кварталите са стряскащи - 25 тона битов отпадък се извозват средно на ден, като над 200 тона едрогабаритни отпадъци са събрани от началото на "кризисния" период.

"Ако два дни не се чисти, кварталите ще се заринат. В разгара на лятото това е не само притеснително, но и опасно", предупреди Георгиев.

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Не само боклукът е проблемът

Освен критичния въпрос с контейнерите, районът страда и от липсата на регулярна поддръжка. Поради липсата на договор със Столична община, много дейности са парализирани - не се почистват градинките, улиците не се мият, спирките и кошчетата в междублоковите пространства остават без обслужване.

Делян Георгиев бе категоричен, че целта му не е да всява паника, а да информира гражданите за предстоящия вакуум в управлението на отпадъците. "Длъжен съм да ги предупредя. Разчитам Столичната община да реагира адекватно, бързо и ефективно, за да не излязат нещата извън контрол от 1 юли", завърши кметът на район "Изгрев".

Кой ще поеме поддръжката на трите квартала, предстои да разберем в следващите дни.