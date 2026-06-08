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"Ако не се чисти два дни, ще се заринем": Кметът на "Изгрев" алармира за криза с боклука от 1 юли

08 юни 2026, 9:34 часа 360 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com/Ивайло Илиев
"Ако не се чисти два дни, ще се заринем": Кметът на "Изгрев" алармира за криза с боклука от 1 юли

От 1 юли спираме да чистим кварталите "Изток", "Изгрев" и "Дианабад", тъй като вече нямаме правна възможност да го правим. Това каза кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев в ефира на Нова телевизия. През последните седем месеца район "Изгрев" остана единственият в София, който сам организира сметосъбирането и сметоизвозването. Без да разчита на външни концесионери, районната администрация успя да поддържа чистотата с наета техника и собствен екип от над 20 работници.

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"Практиката ни доказа, че когато услугата се организира така, тя струва значително по-малко, отколкото ако бъде дадена на частна фирма", категоричен е Георгиев. Според него именно това е моделът, към който София трябва да се стреми – създаване на общинско дружество, което да гарантира по-ниски цени и да не позволява на частни изпълнители да "извиват ръцете" на столицата.

25 тона боклук на ден остават без превоз

Кметът подчерта, че управлението на отпадъците е пряк ангажимент на кмета на Столична община, а не на районните администрации. Сега обаче той е принуден да предаде щафетата, защото законовите възможности за действие на района са изчерпани.

Данните за кварталите са стряскащи - 25 тона битов отпадък се извозват средно на ден, като над 200 тона едрогабаритни отпадъци са събрани от началото на "кризисния" период.

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"Ако два дни не се чисти, кварталите ще се заринат. В разгара на лятото това е не само притеснително, но и опасно", предупреди Георгиев. 

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Не само боклукът е проблемът

Освен критичния въпрос с контейнерите, районът страда и от липсата на регулярна поддръжка. Поради липсата на договор със Столична община, много дейности са парализирани - не се почистват градинките, улиците не се мият, спирките и кошчетата в междублоковите пространства остават без обслужване.

Делян Георгиев бе категоричен, че целта му не е да всява паника, а да информира гражданите за предстоящия вакуум в управлението на отпадъците. "Длъжен съм да ги предупредя. Разчитам Столичната община да реагира адекватно, бързо и ефективно, за да не излязат нещата извън контрол от 1 юли", завърши кметът на район "Изгрев".

Кой ще поеме поддръжката на трите квартала, предстои да разберем в следващите дни.

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Сметопочистване Делян Георгиев сметоизвозване криза с боклука
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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