Авария остави част от центъра на София без парно

31 март 2026, 13:57 часа 436 прочитания 0 коментара
Част от центъра на София е без топлоподаване заради авария. Засегнати са сградите на бул. "Янко Сакъзов" № 52, 54, 56, 60, 62, 64, 68, ул. "Асен Златаров" № 2, 6, 8 и ул. "Васил Априлов" № 1. Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за днес в 20 часа.

ОЩЕ: Части от София отново са без парно и топла вода заради аварии

Без парно и топла вода са и абонатите на дружеството в „Дружба 1“ в бл. 171, ул. "Димитър Пешев" № 3, бл. 15, бл. 15А, химическо чистене "Сеньора". Очаква се топлоподаването за тях да бъде възстановено на 2 април.

Заради аварии е спряно топлоподаването и в част от „Слатина“. Засегнати са бл. 65, бл. 66, ул. "Спътник" № 4, ул. "Иван Димитров-Куклата" № 13, ул. "Владово" № 18, 18-А, 20, 23. ул. 592 № 2-А и ул. 593 № 1, 2, 3, 4. Очакваното възстановяване е насрочено за 2 април, става ясно от справка на страницата на "Топлофикация София".

Виолета Иванова
