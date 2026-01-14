Деца от ромски произход посетиха държавни институции по случай Банго Васил

По повод празника Василица – Ромската Нова година и по покана на Център Амалипе, ученици и ръководители от училищата ОУ „Христо Максимов“ и Обединено училище „Неофит Рилски“ – гр. Самоков имаха вълнуващата възможност да посетят ключови държавни институции.

Учениците от ОУ „Христо Максимов“ посетиха Народното събрание на Република България и Министерски съвет, където се запознаха отблизо с работата на държавните институции, научиха повече за управлението на страната и значението на активното гражданско участие.

Учениците от ОбУ „Неофит Рилски“ се включиха в отбелязването на празника Василица, като представиха традиционен ритуал по посрещане на Новата година – символ на новото начало, надеждата и богатството на ромската култура. В рамките на инициативата те посетиха РУО София-град и Тръст за социална алтернатива.

Тези посещения са още една стъпка към насърчаване на образованието, културната идентичност и мечтите на младите хора, както и към изграждане на активни и отговорни граждани.